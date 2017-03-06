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BALIK TEZGAHLARININ YENİ GÖZDESİ O OLDU

Balık tezgahlarının yeni gözdesi o oldu

Karadeniz'de tezgahların gözdesi mezgit oldu.

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Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, Karadeniz'de olumlu hava şartları dolayısıyla mezgit avcılığında artış yaşandığını belirtti.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük ve küçük teknelerin  birçoğunun denize açılarak mezgit avcılığı yaptığını söyledi.
 
Avcılığın fazla yapılması dolayısıyla tezgahlara da fazla balık  geldiğine dikkati çeken Arslan, "Bu mezgit balığının bol gibi görünmesine neden  oluyor, aslında bolluktan değil fazla avlanmaktan. Şu anda fazla avlandığı için  mezgitte bolluk var ancak genele bakarsak az da değil, çok da değil." dedi.
 
Arslan, mezgitin ortalama 10 liradan satışa sunulduğunu ifade ederek,  "5 liraya satılan standart altı balıklar tüketiciyi aldatmasın. Bunlar trol  avcılığıyla avlanan balıklar, boyutları küçük oluyor, ucuzluğunun nedeni de bu.  'Mezgit 5 lira çok bol' diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.
 
İstavrit avcılığının ise bu sene beklentilerin çok altında kaldığına  dikkati çeken Arslan, geçen yıl bin kasa avlayan teknelerin bu sene 30-40 kasa  avlayabildiğini aktardı.
 
Arslan, hamsinin de tezgahlarda çok az miktarda satışa sunulduğunu  belirterek, "Geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde kısım kısım hamsi avlandı ama her  yerde değil. Hamsi bundan sonra olsa da çok da makul değil, lezzetini kaybetti."  diye konuştu.
 
Mart sonlarına doğru deniz suyu sıcaklığının ısınmasıyla barbunya  avcılığının başlayacağına işaret eden Arslan, barbunyanın nisan ve mayısta  tezgahlarda yerini alacağını kaydetti.

AA
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