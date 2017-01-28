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BALIKÇILAR DENİZDE KARACA BULDU

Balıkçılar denizde karaca buldu

Hatay'da köpeklerden kaçarken denize atlayan 1 yaşındaki karacayı balıkçılar kurtardı.

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Hatay'ın Arsuz İlçesi'nde köpeklerden kaçarken denize atlayan 1 yaşındaki erkek karacayı balıkçılar kurtardı. Balıkçıların bir haftadır bakımını yaptığı karaca, doğal yaşama tekrar alışması için Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Arsuz İlçesi'nde geçen hafta köpeklerin kovaladığı karacanın denize atladığını gören balıkçılar müdahale etti. Denizden çıkardıkları karacayı konteynere alan balıkçılar bir hafta süreyle baktı. Bu arada İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara'yı arayıp karacanın doğaya bırakılması için yardım istedi.

Nermin Yıldırım Kara da Dörtyol Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Arsuz'a geldi. Karacanın insanlara alıştığını ve iyileştiğini gören Kara, "Geçtiğimiz hafta aşırı yağışlar nedeniyle sel ve fırtınadan dolayı karaca buralara kadar gelmiş. Köpeklerde kovalamış. Çalışanlar denizden çıkarttıklarında durumu iyi değilmiş. Şimdi insana da alıştı elden besleniyor, kaçmıyor. Doğal hayatına bırakmak için yetkililere bilgi verdik teslim edeceğiz" dedi.

Dörtyol Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen görevlilerden Erdi Tombala da "Karaca 1 yaşında ve ve erkek. Doğal hayata bırakmak için adaptasyonu için Samandağ Batıayaz'daki doğal ortamımız var. Oraya şimdi götürüp teslim edeceğiz. Daha sonra geldiği bölgeye göre ailesine yakın doğal ortamına bırakmayı planlıyoruz" diye konuştu.

DHA
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