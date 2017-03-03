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BALIKESİR'DE 4 YAŞINDAKİ UĞUR'UN CESEDİNE ULAŞILDI

Balıkesir'de 4 yaşındaki Uğur'un cesedine ulaşıldı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde derede ölü olarak bulunan 4 yaşındaki Uğur'un cesedin ulaşan ekipler büyük üzüntü yaşadı.

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Akyayla Mahallesi yakınlarında hafta sonu meydana gelen trafik kazasında Harun Deniz (33), Mustafa Deniz (8) ölürken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz ise 5 gün sonra JAK tarafından bulunmuştu. Minik Uğur, bugün cuma namazı sonrası toprağa verilecek. Uğur'u bulan JAK ekibinin çocuğun cesedine ulaştıktan sonra bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı ise yürekleri parçaladı.  

İHA
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