Balıkesir'de 4 yaşındaki Uğur'un cesedine ulaşıldı

Akyayla Mahallesi yakınlarında hafta sonu meydana gelen trafik kazasında Harun Deniz (33), Mustafa Deniz (8) ölürken, anne Melek Deniz ise yaralı olarak kurtulmuştu. Derede kaybolan 4 yaşındaki Uğur Deniz ise 5 gün sonra JAK tarafından bulunmuştu. Minik Uğur, bugün cuma namazı sonrası toprağa verilecek. Uğur'u bulan JAK ekibinin çocuğun cesedine ulaştıktan sonra bir vatandaş tarafından çekilen fotoğrafı ise yürekleri parçaladı.