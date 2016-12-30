Balyoz Planı davasında haksız hapse tazminat

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Balyoz Planı davasında 21 ay hapis yattıktan sonra beraat eden ve haksız hapis yattığı süre için tazminat talebinde bulunan emekli Kurmay Albay Erden Ülgen'e 675 bin lira ödenmesine karar verdi.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, davacı Erden Ülgen ile avukatı katıldı.

Davacı Ülgen, Hava Kuvvetlerine 35 yıl hizmet ettiğini, "üst akıl ve bozguncuları tarafından" kurulan kumpaslarla haksız yere hapse atıldıklarını ifade etti.

Balyoz davasının niçin açıldığının 15 Temmuz darbe girişimiyle daha iyi anlaşıldığını belirten Ülgen, "TSK'nın kilit kadrolarını kendi kadroları ile doldurmak için bu davayı açtılar" dedi.

Kendisini mahkum eden hakim ve savcının tutuklu bulunduğunu hatırlatan Ülgen, mağduriyetlerinin ortada olduğunu belirterek, mahkemenin buna göre karar vermesini istedi.

Davacı Erden Ülgen'in avukatı Burak Biçici, müvekkilinin 634 gün tutuklu kaldığını, mahkemenin kararını saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, ''Davamızın amacı müvekkilim gibi vatanına ve milletine gönülden bağlı devlet adamlarımızın tekrar böyle muamelelere maruz kalmaması adına hukuki koruma sağlayacak kararları oluşturmaktır. Mahkemece takdir edilecek tazminatın, söz konusu kumpas davaya neden olan asıl faillerinden rücu edilmesini sağlamaktır.'' dedi.

Mahkeme heyeti, teknik bilirkişi raporunun tespiti olan 75 bin lira maddi tazminat ile 600 bin lira manevi tazminatı, tutuklanma tarihi olan 24 Eylül 2012'den itibaren işleyecek yasal faizi ile Hazineden alınarak davacıya verilmesine hükmetti.