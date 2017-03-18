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BALYOZ'DAN ÇIKAN PAŞALAR KRİTİK GÖREVDE

Balyoz'dan çıkan paşalar kritik görevde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni yönetim kurulunu duyurdu. Yönetim kurulunda Balyoz kumpasından hapis yatan paşaların olması dikkat çekti.

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) genel kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel kurulda alınan kararlar ile şirketin yeni yönetim kurulu belli oldu. TUSAŞ'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına Oğuz Borat seçilirken, yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

"Celal Sami Tüfekçi, Nedim Güngör Kurubaş, Burhanettin Aktı, İsmail Altıntaş, Belda Şenel Parlak."

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili de Ahmet Bertan Nogaylaroğlu oldu.

Yönetim kurulunda, Balyoz kumpasından dolayı hapis yatan Hava Pilot Tümgeneral Nedim Güngör Kurubaş, Tuğgeneral Burhanettin Aktı, Hava Tümgeneral Ahmet Bertan Nogaylaroğlu isimlerinin bulunması dikkat çekti.

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