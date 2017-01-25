BANKA PROMOSYONLARINDA PARA ARTIYOR

Banka promosyonlarında para artıyor

Banka promosyonlarında iyi haber geldi. Alacağınız para tahminlerinizin üstünde olabilir. Nasıl mı ?

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Yaklaşık 12 milyon emekliye promosyon için kamu bankalarıyla yapılan anlaşmanın ardından, gözler özel bankalarla pazarlığa çevrildi.Emekliler, kamu bankalarının 3 yıllık dönem için verdiği 300-450 lira arasında değişen promosyon için, özel bankaların kartlarını açmasını bekliyor.

Emeklileri 3 yıllığına kamu bankalarına kaptırmak istemeyen bazı özel bankaların çıtayı yükselterek, promosyon tutarını 600-900 liraya çıkardığı belirtiliyor.

Promosyon ödemelerinin Şubat'ta ya da en geç Mart'ta başlaması planlanıyor.

Emeklilere, promosyon için Sosyal Güvenlik Kurumu protokolü hazırladı.

Bankalarla imzalanacak protokolde şunlar geçiyor;

Emeklilere promosyonun yanı sıra, maaşın tamamının ATM'den tek seferde ücretsiz çekilmesi

Maaş hesapları için hesap işletim ücreti muafiyeti gibi imkanların sağlanması.

Emekliler, hangi banka promosyon protokolüne imza atmışsa, maaşını o bankaya taşıyacak.

Memura emeklilik müjdesi 

Geçen hafta Meclis'ten geçen torba yasa birçok kesime müjdeler verirken memur emeklilerinin ikramiye yolunu da açtı.

Böylece 30 yıldan fazla hizmeti olan ancak ikramiyesini 30 yıl üzerinden alan 400 bin memur emeklisine ek ikramiye ödenecek.

Yasanın Resmi Gazete'de yayını ile birlikte 1 yıl içinde başvuranlar ikramiyelerini alacak.

Üstelik 7 bin 500 liralık kısım 3 ay içinde ödenecek.

 

 

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