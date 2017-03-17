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BANKACILAR HALI SAHADA 100 BİN TL KAPTIRDI

Bankacılar halı sahada 100 bin TL kaptırdı

İstanbul'da bir halı sahada aralarında maç yapan bankacıların 100 bin liraları çalındı.

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Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir halı sahada, 1 hafta önce kendi aralarında maç yapan banka çalışanları soyulmuştu. Bankacıların, soyunma odalarında bulunan cüzdanlarından toplam 30 bin TL alındığı belirlendi.

Kısa bir süre sonra banka müdürünün de aracının anahtarıyla, aracında bulunan 70 bin TL’nin alındığı tespit edildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 3 hırsızın, şortlu ve eşofmanlı bir halde halı sahaya geldiğini belirledi.

Maç yapan takımın oyuncuları gibi soyunma odalarına giren 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili bir şüpheliyi de arıyor.

Polis elde ettiği bilgilere göre, halı sahalara önce müşteri gibi giden hırsızlar, soyunma odalarına bakma bahanesiyle içeri giriyor. Bu bahaneyle girdikleri soyunma odalarının anahtarlarını kopyalayarak yedek anahtar yaptıran hırsızlar, halı sahalara yakın yerlerde pusuya yatarak, maç yapacak grupları beklemeye başlıyor.

Hırsızlar maç başlama saatine yakın, dikkat çekmemek için şort ve eşofmanla halı sahaya gidiyor. Takımın oyuncusu gibi içeri giren hırsızlar, soyunma odasını yedek anahtarla açarak hırsızlık yapıyor.

Habertürk
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