BANKALAR EMEKLİLERİN PEŞİNDE ! 100 LİRA VEREN BİLE VAR

Bankalar emeklilerin peşinde ! 100 lira veren bile var

11.5 milyon emeklinin yarısı promosyon ödemelerini alırken, bankalar da müşteri kazanmak için cazip fırsatlar sunuyor.

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Yaklaşık 11.5 milyon emeklinin 6.7 milyonu Mart'ta promosyonu cebine koyarken; bankaların rekabeti cazip fırsatlar ortaya çıkardı. Sabah gazetesinin haberine göre, promosyonda taban tutar maaşa göre 300-375-450 lira olurken; kimi bankalar ödemeyi yükseltti, kimileri de ekstra imkanlar için düğmeye bastı. Promosyonu yükselten ilk banka, Fibabanka oldu. 

Banka, 3 yıllık promosyonu maaşa göre 330-415-500 liraya yükseltti. TEB ise emeklilere, maaşa göre 300-375-450 lira promosyona ilaveten, kredi kartından 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi halinde 50 lira bonus ödeyeceğini duyurdu. DenizBank da emeklilere 450 liraya varan promosyon ödeyeceğini belirtirken, bankasına emekli müşteri kazandıranlara her emekli için 100 lira nakit vereceğini açıkladı. Banka, "Emeklileri bankamıza yönlendiren ve maaşını bankamızdan almalarını sağlayan müşterilerimiz her emekli için 100 lira nakit kazanıyor" duyurusunu yaptı.

İMKANLAR ARTACAK

Bu imkanlara ilaveten bankalar, emeklilere hizmette de yarışıyor. Bu kapsamda emeklilere; ücretsiz havale, EFT, HGS etiketi ve para çekme gibi imkanlar sunuluyor. Mevduatta ve kredide faiz avantajlarının yer aldığı kampanyalar yapılırken, bazı bankalar da anlaşmalı firmalarda indirim imkanları sağlıyor. Emeklilere sunulan imkanların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, imkanların artacağının sinyalini "Bazı bankaların farklı bonus çalışmaları yaptığını duyuyorum" sözleriyle verdi.

Sabah
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