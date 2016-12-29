BANKALARIN NET KÂRI DUDAK UÇUKLATIYOR

Bankaların net kârı dudak uçuklatıyor

Bankaların 11 aylık dönemde net kârı yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar TL oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bankacılık sektörünün Ocak-Kasım dönemi net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46.6 artışla 35.05 milyar lira oldu.

Bankaların Kasım ayı net kârı ise 2.98 milyar lira ile Ekim ayı kârı 3.17 milyar liraya kıyasla yüzde 6.1 geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aylık verilerine göre sektörün kredileri Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 artarak 1.7 trilyon liraya ulaştı. Artış oranı Ekim sonuyla kıyaslandığında yüzde 4.2 oldu.

TL krediler Kasım sonu itibariyle geçen yıla kıyasla yüzde 10.6 artışla 1.1 trilyon liraya yükselirken, bir önceki aya kıyasla artış yüzde 1.7 oldu.
Sektörün aktif büyüklüğü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 artarak 2.7 trilyon lira oldu. Aktiflerde artış bir önceki aya kıyasla ise yüzde 4.2 olarak gerçekleşti.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik rasyosu Kasım sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 25 baz puan düşüşle yüzde 15.27'ye inerken, bir önceki aya kıyasla 68 baz puan geriledi.

Bankaların brüt takipteki kredilerinin toplam kredilere oranı Kasım sonunda geçen yıla kıyasla 19 baz puan artarak yüzde 3.24'e çıkarken, Ekim sonuna kıyasla 10 baz puan düşüş kaydetti.

 

1049
Devlet Başkanı porno film izlerken yakalandıDevlet Başkanı porno film izlerken yakalandı
2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı2 öz kızına cinsel istismardan tutuklandı
HDP'li Aysel Tuğluk tutuklandıHDP'li Aysel Tuğluk tutuklandı
AK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilirAK Partili Kuzu canlı yayında açıkladı: Seçim barajı düşebilir
Emniyet'te kritik atamalarEmniyet'te kritik atamalar
2017 asgari ücret ne kadar olacak?2017 asgari ücret ne kadar olacak?
Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!Model dağıldı, sosyal medya yıkıldı!
İşte dünyanın en zengin 50 ismiİşte dünyanın en zengin 50 ismi
Sakarya'da DEAŞ'a operasyonSakarya'da DEAŞ'a operasyon
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS