Barbaros Şansal hakim karşısına çıktı

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen modacı Barbaros Şansal ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Şansal, beraatini talep etti.

ŞANSAL KATILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 58 gün cezaevinde yattıktan sonra tahliye edilen Barbaros Şansal ile 8 avukatı katıldı. Çok sayıda arkadaşı da Şansal'a destek olmak için duruşmayı izledi. Duruşmada savunma yapan Şansal bekar, kadın terzisi ve üniversite mezunu olduğunu belirterek, 3 bin TL aylık gelirinin olduğunu söyledi.

2 PAYLAŞIMDAN 1'İNE SAHİP ÇIKTI, DİĞERİNİN KENDİNE AİT OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Önceki beyanlarının tekrar edeceğini belirten Şansal, "İddianamede yer alan paylaşım bana aittir. Bu paylaşımdaki amacım ayrımcılık yapmak değil. Aynı olayda zarar gören kişilerin farklı inançlarda olduğunun altını çizip zararın herkese verildiğine dikkat çekmekti" dedi.

Şansal, soruşturma dosyasına giren bir başka paylamın da kendisine ait olmadığını, bu paylaşımın saatinin ve yerinin de farklı olduğunu ifade etti.

"KAMUYA YARARLI BİR İŞTE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞMAYI KABUL EDERİM"

Suçlamaları kabul etmediğini dile getiren Şansal, ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediğini belirterek, "Çünkü masumum. 58 gün cezaevinde yattım. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Bunun üzerine mahkeme hakimi Şansal'a, mahkumiyeti halinde kamuya yararlı bir işte çalışma tedbirine çevrilerek infazını kabul edip etmeyeceğini sordu. Şansal ise, "Zaten çalışıyorum" dedi. Hakim, "Kamuya yararlı bir işte" diyince Şansal, "Kamuya yararlı bir işte gönüllü olarak çalışmayı kabul ederim" dedi.

"MÜVEKKİLİM TARAFINDAN PAYLAŞILDIĞI KABUL EDİLSE DAHİ..."

Avukat Efkan Bolaç, "Müvekilimin beraatini talep ediyoruz. Zira, yazdığını kabul etmediği twitter mesajı ortada yoktur. Hiçbir yerde tespit edilememiştir. Sadece paylaşımcılar tarafından kullanılan ekran görüntüleri vardır" dedi. Bolaç ayrıca, "Bu mesaj müvekilim tarafından paylaşıldığı kabul edilse dahi, içerik itibariyle şiddet içermeyen mesajın halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye elverişli olduğundan bahsedilemez" diye konuştu. Avukat Bolaç, müvekilinin yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması talebini, hükümle birlikte karara bağlanmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.