BARBAROS ŞANSAL HAKKINDA SÜRPRİZ KARAR

Barbaros Şansal hakkında sürpriz karar

Mahkeme, terzi yamağı Barbaros Şansal hakkında iddianameyi reddetti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi, modacı Barbaros Şansal hakkında düzenlenen iddianameyi "kesin ve inandırıcı delil yok" gerekçesiyle reddetti. Kararı Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç sosyal medya hesabından duyurdu.

tw-017.jpg

Modacı Barbaros Şansal hakkındaki soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianameyle Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenmişti. 
Mahkemenin iddianameyi ret kararıyla, gözler savcılığa çevirildi. Savcının iddianameyi ya mahkemenin ret gerekçesine uygun olarak yeniden düzenlemesi ya da aynen geri göndermesi bekleniyor.
Barbaros Şansal'ın tutukluluğu hakkında henüz bir karar verilmedi.  

414
Osmaniye'de mide bulandıran olay !Osmaniye'de mide bulandıran olay !
O silahın ne olduğu ortaya çıktıO silahın ne olduğu ortaya çıktı
Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !Seks tuzağıyla gasp ediyorlar !
Ahmet Türk'ten fotoğraf açıklamasıAhmet Türk'ten fotoğraf açıklaması
Ece Seçkin öğrencileri coşturduEce Seçkin öğrencileri coşturdu
Zihinsel engelli çocuk ölü bulunduZihinsel engelli çocuk ölü bulundu
Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"Kılıçdaroğlu: "Bu iş parti değil, vatan meselesi"
Dolmuşla otobüs çarpıştı !Dolmuşla otobüs çarpıştı !
Ataşehir'de büyük yangın !Ataşehir'de büyük yangın !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS