Barbaros Şansal: ''LGBT birey olduğum için...''

Reina saldırısı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kıbrıs’tan sınır dışı edilerek getirildiği Türkiye’de gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Modacı Barbaros Şansal, tutukluluk sürecini anlattı.

Birgün’e konuşan Şansal, cezaevinde kaldığı hücresi için “Orası benim makam odamdı” diyerek, havaalanında linç edilmesine ilişkin de konuştu. Tutuklanmasının gerekçesinin söz konusu video olmadığını açıklayan Şansal, linç edilmesi sırasında yanındaki polislerin de darp edildiğini anlattı. Linç edilmesinin ardından idrarından kan geldiğini belirten Şansal, hiç kimseye ise kırgın ve küskün olmadığını söyledi.

LGBT BİREY OLDUĞUM İÇİN…

Silivri Kapalı Cezaevi 9. kısım tecrit hücresinde 58 gün geçiren Şansal, “Ben orada özgürdüm de, sizler dışarıda tutukluydunuz. Saatim yoktu, televizyonum yoktu, radyom, telefonum, internetim yoktu. Televizyon hakkım vardı yasal olarak ama ben istemedim” diyerek gazete ve bazı kitaplar okuduğunu belirtti.

Ayrıca tek kişilik hücrede kalma isteğini de “LGBT birey olduğum için tek başıma olmayı tercih ettim” diyerek, kendisinin istediğini söyledi.