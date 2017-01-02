Barbaros Şansal'a havalimanında saldırı

Modacı Barbaros Şansal, sosyal medyadaki paylaşımları dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Barbaros Şansal gece saatlerinde Türkiye'ye geldi. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal'a saldırdı. Saldırgan grubun elinden güçlükle kurtarılan Şansal, gözaltına alındı.

Ünlü modacı Barbaros Şansal'ın sosyal medya hesabından yayınladığı ve birçok kişinin tepkisini çeken görüntülerin ardından KKTC İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Yılbaşı tatili için geldiği KKTC'de gözaltına alınan Şansal, Türk Hava Yolları'nın 20.55 tarifeli uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Barbaros Şansal'a, 11 Mayıs 2015 tarihinde, Lefkoşa Ercan Havalimanında üzerinde uyuşturucu ile yakalanmaktan bir ay hapis cezası verilmişti.

BARBAROS ŞANSAL’LA YOLCULAR ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

KKTC’den sınır dışı edilmesine karar verilen ünlü modacı Barbaros Şansal ile bindirildiği uçaktaki yolcular arasında gerginlik yaşandı.

Gerginlik nedeniyle uçağın kalkışı bir süre uzadı. Tartışmanın sona ermesinin ardındansa Barbaros Şansal'ı taşıyan uçak Türkiye’ye hareket etti.

TÜRKİYE'YE GELDİĞİ ANDA SALDIRIYA UĞRADI

Modacı Barbaros Şansal, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Öte yandan, Barbaros Şansal'ın bindiği uçağın havalimanına inmesinin ardından çok sayıda kişi Şansal'ı beklemeye başladı.

Twitter'da yayınlanan bir videoda, Şansal'ın uçaktan inme anında çok sayıda kişinin saldırması kameralara kaydedildi.