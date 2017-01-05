Barbaros Şansal'ın avukatı: Tutuklamaya itirazımızı yapacağız

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesince düzenlenen basın toplantısına avukatlar Efkan Bolaç, Zeynep Ceren Boztoprak ve Eren Keskin katıldı.

Toplantıda konuşan Bolaç, Şansal'ın KKTC'den sınır dışı edilmesinin ardından getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darbedildiğini hatırlatarak, "Polisler müdahale etmeseydi yaşamını yitirebilirdi." dedi.

Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle tutuklandığını aktaran Bolaç, "Tutuklanmasına sebep olan iki tweeti var, bu tweetlerin sahte olduğunu biz ispat ettik. Buna rağmen savcı bu tweetlerin toplumda infial uyandırdığı gerekçesiyle tutuklamaya sevk etti, tutuklandı. Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır, 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlikle serbest bırakılmalıdır. Bunların hiçbiri Barbaros Şansal’a uygulanmadı. Bugün tutuklamaya itirazımızı yapacağız. Tutuklama itirazından sonra bırakılmasını bekliyoruz, umarım bırakılır." diye konuştu.