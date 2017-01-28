Barcelona'da çiftçilerden eylem

Katalonya'da tarım sektörünün sıkıntılarını gündeme getirmek için hafta başında başlayan gösteriler bugün Barcelona'daki eylem ile son buldu. Şehrin sokaklarında 575 traktörle dolaşan çiftçilerin eylemine 3 bin kişi destek verdi.

Kentin fuar alanında toplanan çiftçi sendikaları, toplumun refahı için tarım sektöründeki sözleşmelerin yenilenmesini ve kamu yardımlarının çoğaltılmasını talep etti.

Tarım sektörünün onurunun korunması çağrısında bulunan çiftçi sendikaları temsilcileri, "Her geçen yıl sayımız daha da azalıyor. Köydeki insanlar çiftçilik yerine başka işler yapmak istiyorlar. Ve maalesef bizim yaptığımız işe daha az saygı gösteriliyor." ifadesini kullandı.

Verilen bilgilerde 2001-2015 yılları arasında tarım sektörünün gelirinin yüzde 39 oranında düştüğü belirtildi.

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, "Tarım egemenliğini garanti etmek için Barcelona'nın sizlere ihtiyacı var. Yaşasın çiftçiler." sözleriyle eyleme destek verdi. Colau, tarım ve gıda politikalarının radikal bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini savundu.