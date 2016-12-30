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BARDA KANLI HESAPLAŞMA: 1 ÖLÜ

Barda kanlı hesaplaşma: 1 ölü

Edirne'de bar işletmecileri arasında çıkan kavga kanlı bitti.

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, bar işletmecileri arasında çıkan kavgada, iki kardeşten biri silahla vurularak öldürüldü, diğeri ise bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi Akın Sokak'ta bar işleten İlhan Ergene ve kardeşi Emrah Ergene, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Halil İbrahim Ç. ve Mehmet S. ile kendilerinin işlettiği barda karşı karşıya geldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu iddiaya göre Mehmet S., elinde bulunan tüfekle, İlhan Ergene'ye ateş açtı. Bir anda kanlar içinde yerde kalan ağabeyini gören Emrah Ergene'de, Halil İbrahim Ç. tarafından aldığı bıçak darbesiyle göğsünden ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan İlhan Ergene ve Emrah Ergene, tedavi altına alındı. İlhan Ergene, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Emrah Ergene ise acil olarak ameliyata alındı.

Olaydan sonra kayıplara karışan Halil İbrahim Ç. ve Mehmet Ş. ise polis ekiplerinin dur ihtarına uymayınca, ekiplerce kovalanmaya başladı. Uzun süren kovalamacanın ardından kaçmaya çalıştıkları araçlarıyla birlikte Cinali Caddesi üzerinde yakalanan İbrahim Ç. ve Mehmet Ş., Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Ağır yaralanan Emrah Ergene ise ameliyatın ardından durumunun ciddiyetini koruması sebebiyle, Edirne'de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. İlhan Ergene'nin cesedi ise Keşan Devlet Hastanesi Morgu'nda yapılan ön incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

İHA
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