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BARIŞ ARDUÇ SENARİST İLE GİZLİ YASAK AŞK MI YAŞIYORDU ?

Barış Arduç senarist ile gizli yasak aşk mı yaşıyordu ?

Başrolünde Arduç’un oynadığı ‘Kiralık Aşk’ın ani bitişiyle ilgili ortaya şok bir iddia atıldı.

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Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre geçtiğimiz haftalarda erken final yapan 'Kiralık aşk' dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç hakkında önceki gün şok bir iddia ortaya atıldı.

1ANTV'de yayınlanan 'Bir De Bizden Dinleyin' programının sunucusu Cem Aydınlı, dizinin bitiş sebebinin altında yasak aşk olduğunu öne sürdü.

Aydınlı'nın iddiasına göre de bu yasak aşkın başrolünde Arduç'la yapım ekibinde görevli M. A. yer alıyor… Aydınlı, canlı yayında ortaya attığı bu iddiayla ilgili şunları söyledi: "Evli ve bir çocuğu olan M. A. ile Barış Arduç kısa süre aşk yaşamış. M.A, zaten Arduç'a platonik olarak aşıkmış. Sonra bölümler ilerledikçe M. Hanım, yakışıklı oyuncuyla beraber olmaları için diretmeye ve onu köşeye sıkıştırmaya başlamış." 

Şok iddialarını sürdüren Aydınlı ekledi:

SETTE KRİZ Mİ ÇIKARDI?

"Barış Bey, daha sonra geri çekilmiş ve M. Hanım'a yapamayacağını belirtmiş. Bu durumdan etkilenen M. A. ise sette devamlı huzursuzluk yaratınca dizinin yayından kaldırılmasına karar verilmiş." 

Özellikle Baruş Arduç'un hayranlarını şoke eden bu iddianın ardından gözler yakışıklı oyuncuyla uzun süredir aşk yaşadığı Gupse Özay'a çevrildi. M. A. ise konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

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