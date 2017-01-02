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BARIŞ MANÇO'YU RAHMETLE ANIYORUZ

Barış Manço'yu rahmetle anıyoruz

Barış Manço'nun bugün 74. yaş günü. Ölümünün üzerinden tam 18 sene geçen Barış Manço'yu saygı, özlem ve minnetle anıyoruz

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Her bayram sabahında erken kalkmamızı öğütleyen, ıspanak yemeyi bizlere sevdiren, yedi dilde şarkı söyleyebilen, küçük büyük 7’den 77’ye herkesin arkadaşı herkesin ‘Barış Abi’si Barış Manço.

 2 Ocak 1943, saat 2’yi biraz geçmişti. Bağlarbaşı’nın Zeynep Kamil Hastanesinde yoğun bir gündü. İsmail Hakkı ve Rikkat Hanım’ın ikinci çocukları Mehmet Barış henüz doğmuş, odasında uyuyordu.

Ailesiyle Kadıköy’e taşınan Barış’ın çocukluğu musiki sanatçısı annesi Rikkat Hanım’ın pikapta dönen Müzeyyen Senar plaklarına eşlik ederek geçti.

Galatasaray Lisesi’nin kapısından giren Manço içinde Asaf Savaş Akad’ın da olduğu arkadaşlarıyla ‘Kafadarlar’ adında grup kurdu. Grup 1958 yılının mezuniyet töreninde ilk kez sahneye çıktı.

Kendi başına ilk kez sahne alması ise Moda Düğün Salonu’nda yeğeni Aysel’in düğününde oldu. Elvis Presley’den şarkılar söyleyen Barış insanların yüzündeki mutluluğu görünce kararını vermişti, müzisyen olacaktı.

 20 yaşında iken salyangoz yüklü bir kamyonun tercümanı olarak İstanbul’dan Lyon’a, otostopla Lyon’dan Paris’e, Paris’ten buharlı trenle Belçika’nın Liege kentine gitti ve Belçika Kraliyet Akademisi'ne kayıt yaptırdı.

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