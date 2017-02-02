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BAROKTAN ROMANTİĞE MÜZİK YOLCULUĞU

Baroktan romantiğe müzik yolculuğu

Maltepe Belediyesi’nin şubat ayındaki müzik etkinlikleri, “Baroktan Romantiğe Oda Müziği” isimli konserle başladı. Senfoni orkestrası sanatçıları ve akademisyen sanatçılardan oluşan topluluk, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sanatseverle buluştu

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Konserde, kemanda Ezgi Gönlüm Yalçın, Leyla Berk, viyolada Burcu Yazıcı ve Yusuf Gencay, çelloda Melih Kara ve Murat Berk sahne aldı. Ünlü müzisyenlerin eserlerini oda müziği konseri şeklinde sunan topluluk, dinleyicileri müzik yolculuğuna çıkardı. Topluluk konserde 19. yüzyılın ikinci yarısının en önemli Alman romantik akım bestecilerinden Johannes Brahms ile İtalyan barok klasik müzik bestecisi ve “Konçertonun Babası” olarak anılan Antonio Vivaldi’nin eserlerini seslendirdi. Yaylı çalgıları ustaca kaynaştıran topluluk, sahne performansıyla ve seslendirdiği coşkulu konçerto ve senfoni eserleriyle, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

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