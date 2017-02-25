Barzani: Erdoğan elinden geleni yaptı"

Türkiye ziyareti öncesi Alman medyasına konuşan Mesud Barzani, çözüm sürecinde Erdoğan'ın cesurca elinden geleni yaptığını, ancak farklı gelişmelerin süreci engellediğini söyledi.

Haber7.'com'un haberine göre Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung’a konuşan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, Türkiye ve Erdoğan'la ilgili soruya cevap verdi.

Türkiye’nin bölgedeki rolü hakkında Barzani, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rolüne dikkat çekerek, Kürtlerin Suriye’de Türkiye’nin endişelerini göz önünde bulundurmaları gerektiğini ifade etti.

Barzani, "Erdoğan güçlü bir duruş sergileyerek, Kürtlerle Türkleri barış süreciyle birleştirmeye çalışan tek siyasetçi olmak istedi. Ancak, maalesef Türkiye’de yeni gelişmeler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan cesur bir siyasetçi" dedi.