"BARZANİ, GÖREVİ BIRAKIYOR MU ?"

"Barzani, görevi bırakıyor mu ?"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani'nin görevi bırakacağına dair iddialara yanıt egldi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığı iddia edilmişti. IKBY kaynakları ise iddiayı yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediler.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin bir uzlaşma bulmak ve ülkedeki siyasi anlaşmazlıklara son vermek için görevini bırakma kararını aldığı iddiaedilmişti. IKBY kaynakları ise iddiayı yalanlayarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söylediler.

842
Twitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişmeTwitter'daki fuatavni hesabı için yeni gelişme
2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...2. Ordu Komutanı Temel: İnfazım için...
1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor
Sancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüşSancaklı'nın eşini intihardan önce en son o görmüş
26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü
Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastıHülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı
4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !4 gündür aranıyordu, bu halde ölü bulundu !
Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?Rahip Santoro'yu hatırladınız mı ?
3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar3 hilalli Osmanlı sancağını yasakladılar
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS