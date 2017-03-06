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BARZANİ İRAN'DA NASIL KARŞILANDI ?

Barzani İran'da nasıl karşılandı ?

IKYB Başkanı Barzani'nin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan bayrak krizi gündemdeki yerini koruyor. Bakın aynı Barzani İran'da nasıl karşılandı ?

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani’nin Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmesi sırasında yer alan Kürdistan bayrağı tepki çekmişti. Tepkiler üzerine hükümetten “diplomasi teamülleri gereği” açıklaması gelmişti.

AK Parti hükümetinin “diplomasi teamülleri gereği” açıklamasına karşılık Barzani’nin İran’da, Türkiye’deki gibi karşılanmadığı gündeme geldi.

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Aydınlık’tan Yakup Aslan’ın haberinde, “Barzani yönetimi ve İran’ın ilişkileri iniş çıkışlarla birlikte iyi sayılabilecek bir noktada, zaten Mesud Barzani, İran Mahabad doğumlu İran’lı komşularımız ile hemşerilik ilişkileri de var. Barzani ve Kuzey Irak yöneticilerinin İran ziyaretlerinde diplomatik teammüller çerçevesinde gerekli protokol uygulamaları ile konuk ediliyor ancak Türkiye’de karşılandığı kadar cafcaflı karşılanmıyor, yani diplomasi teammülleri gereği her flama İran’da göndere çekilmiyor” ifadeleri yer aldı.

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Mesut Barzani’nin, İran dini lideri Ayetullah Seyyid Hamanei tarafından kabul edildiği ancak bu görüşmede Kürdistan bayrağının olmadığı ifade edildi.

Barzani’nin, İran eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad tarafından kabul edildiği görüşmede de bayrağın olmamasına dikkat çekildi.

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Barzani, İran Meclis başkanı Ali Laricani tarafından kabul edildiği görüşmede ise bayrağın yine olmadığı belirtildi.

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Kuzey Irak Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’nin, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri tarafından kabul edildiği görüşmede yine bayrağın olmadığı hatırlatıldı.

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Neçirvan Barzani’nin, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi İMGYK Sekreteri Ali Şamhani tarafından kabul edildiği görüşmede bayrağın yer almadığı ifade edildi.

AYDINLIK

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