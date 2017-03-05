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BARZANİ PKK'YA AĞLIYOR

Barzani PKK'ya ağlıyor

Peşmerge ile PKK arasında çıkan çatışmadan dolayı Barzani'nin üzgün olduğu belirtildi.

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IKBY Başkanlığı yaptığı açıklamada Peşmerge ile PKK arasında çıkan çatışmadan dolayı Barzani'nin üzgün olduğu belirtildi.

Şengal’de Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY)’nin silahlı gücü Roj Peşmerge Birliği (Rojavalı peşmergeler) ile PKK’ya bağlı Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 YBŞ’li hayatını kaybetti, 4’ü peşmerge 7 kişi de yaralandı.

Çatışmaların ardından IKBY Başkanlığı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Mesud Barzani, bu olayların meydana gelmesinden dolayı çok üzgün ve endişeli. Başkan Barzani, meselenin devam etmemesi için gereken mercilere talimat verdi” ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, “Kürdistan Bölgesi’nin içişlerine hiç kimsenin müdahale etmeye ve Peşmerge Güçleri’nin hareketlerini engellemeye hakkı yoktur” denildi.

Odatv.com

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