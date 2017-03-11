Barzani'den Bağdat yönetimine mesajlar: Bağımsızlık süreci...

IKBY'nin başkanlık resmi sitesinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Irak'taki düşünce kuruluşu Rafiden Diyalog Merkezine bağlı aydın, yazar ve bazı siyasetçileri Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda kabul ettiği ifade edildi. Açıklamada, Barzani'nin Iraklı aydın ve siyasetçilere, merkezi hükümetin içine girdiği yanlışlıklar ve IKBY'nin bağımsızlık süreci hakkında değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Barzani, "Dünyanın hiçbir yerinde zorla birliktelik ve tam tersi ayrıştırma başarılı olmamıştır. Şunu belirtmek isterim ki Kürdistan bölgesinin bağımsızlık süreci şiddetten uzak, diyalog ve sorunların çözülmesi esası üzerinden yürüyecektir." dedi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'inin devrilmesi, Baas Rejimi'nin yıkılmasından sonra ülkede federal ve demokratik bir sistemin kurulmasından umutlandıklarını hatırlatan Barzani, "Ancak daha sonra meydana gelen gelişmeler Bağdat'ın tehdit üslubu, Kürtlerin ihmal edilmesi ve ortak paylaşım prensiplerinin ayaklar altına alınmasının hakim olduğu gördük." görüşünü savundu.



Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve kendisinin, Baas Rejimi'nin yıkılmasından sonra Irak merkezi hükümetine demokratik, federal ve yanlışların tekrarlanmadığı bir ülkenin kurulması için IKBY'nin geçmişinden ders almaları gerektiğini ilettiklerini aktaran Barzani, şunları söyledi: "Irak merkezi hükümetine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bölgesinin geçmiş tecrübelerinden faydalanmaları, birbirlerinden intikam almaya yönelik adım atmamaları ve yanlışların tekrarlanmaması konusunda kendilerine birçok tavsiyede bulunduk. Ancak Irak merkezi hükümetinin pratikte yaptıkları ve aldıkları kararlar daha önce üzerinde anlaşmaya varılan anayasaya ters düştü. Ülkedeki durum tarafların birbirinden intikam alıp mezhep çatışmasının körüklenmesine,

Kürdistan bölgesine ambargo konulmasıyla Peşmerge güçlerine saldırma tehditlerine kadar vardı. Sonuç, Kürdistan bölgesinin bütçesi kesilip daha önce üzerinde ortak karar verilen anlaşmaların bozulmasına, federal sistemin çökmesine yol açtı. Irak'ın başına gelenlerden Kürdistan (bölgesi) halkı sorumlu değil ancak Irak merkezi hükümeti sorumludur."