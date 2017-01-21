BARZANİ'DEN ORTALIĞI KARIŞTIRACAK SÖZLER

Barzani'den ortalığı karıştıracak sözler

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Bağdat'tan ayrılık sinyeli verdi.

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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, "Bağımsız bir Kürdistan artık bir hayal veya dedikodu değil. Önümüze gelen bir gerçek. Bu amaca ulaşmak için her şeyi yapacağız. Ancak bunu şiddete başvurmadan, barışçı bir biçimde yapacağız" dedi. "Mümkün olan en kısa zamanda bağımsızlığı gerçekleştireceğiz" diyen Barzani, "Çünkü zamanı geldi. Şimdi pratik adımlar atma zamanıdır. Bugün 6 milyon kişi, bizim “Kuzey Irak” değil, “Kürdistan”dediğimiz yerde yaşıyor" ifadesini kullandı. 

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