Barzani'den sürpriz PKK çıkışı: ''Gerekirse...''

Başbakan Neçirvan Barzani, Duhok Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen “Bağımsızlık Sonrası Kürdistan Konferansı”nın ardından Al-Monitor’e konuştu.

PKK’nin Şengal (Sincar) bölgesinden çıkması gerektiğini vurgulayan Başbakan Barzani, “PKK’nin Şengal’deki varlığı bölgede istikrarsızlığa sebep oluyor. Şengal’in yeniden inşa edilememesinin sebeplerinden biri de PKK’nın oradaki varlığıdır” ifadelerini kullandı.



Barzani, “Şengal halkı geleceğinden emin değil, bu yüzden kente geri dönmüyor. Şengal halkı endişeli çünkü geri döndüklerinde neyle karşılaşacaklarını bilmiyor. Tekrar başka bir çatışmayla karşılaşmaktan korkuyorlar. PKK’nın şunu anlaması lazım; halkın yararı için bölgeden çıkması gerekiyor” diye konuştu.



“Eğer PKK Şengal’de kalma ısrarına devam ederse güç kullanırız imasında mı bulunuyorsunuz?” sorusuna Barzani, “Evet” yanıtını verdi.



Başbakan Barzani, “Şengal’in nasıl yönetileceğine Şengal halkı karar vermeli. Bu yüzden Şengal’e müdahale eden güçler orada kalmamalı. Bize göre PKK’nın Şengal’de kalmasına gerek yok. Bölgeden çıkmalıdırlar” dedi.



Al-Monitor muhabirinin, “Bölgede sadece PKK değil, Bağdat ve başka aktörler de var. Kürdistan Bölgesi ve Türkiye’ye karşı PKK ve YBŞ koz olarak kullanılıyor. En son ABD’nin baskısı üzerine Bağdat YBŞ’ye verdiği maaşları kesmişti. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna ise Başbakan Barzani şu yanıtı verdi:

“Biz Bağdat ile devamlı görüşme halindeyiz. Bu güne kadar onlar PKK’nin Şengal’den çekilmesi için herhangi ciddi bir adım atmış değil. Ben şahsen YBŞ maaşlarının da kesilip kesildiğine dair kesin birşey söyleyemem. Kimin elinde koz olursa olsun bu durum ne Ankara’nın ne Bağdat’ın ne de Kürdistan Bölgesi’nin çıkarına değil.”



Rûdaw, Al-Monitor