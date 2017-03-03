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BARZANİ'NİN DANIŞMANI: PKK'YA SORUYORUM...

Barzani'nin danışmanı: PKK'ya soruyorum...

Mesut Barzani'nin başdanışmanı Hemin Hawrami, Sincar'dan çekilmeyen terör örgütü PKK'ya seslendi.

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Başdanışmanı Hemin Hawrami, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesinden çıkmamasına tepki gösterdi.

Suriyeli Peşmergeler ile PKK'lı teröristler arasında Sincar'da çıkan çatışma üzerine twitter hesabından açıklamada bulunan Hawrami, "PKK'ya soruyorum: Münbiç'i Suriye rejimi ordusuna teslim ettiniz, eğer sorun aramıyorsanız neden Sincar'dan da çekilmiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Peşmerge güçlerinin Kobani'ye gidişini de hatırlatan Hawrami, şu ifadelere yer verdi:

"PKK militanları Hanesur'a geçmek isteyen Roj Peşmergeleri'ne 1 saat içerisinde bölgeyi terk etmeleri tehdidinde bulunduktan sonra saldırdı. PKK, Peşmerge'yi engelleyemez. Peşmerge, DEAŞ'ı püskürtüp Kobani'den çekildi. PKK da Sincar'dan çekilmelidir."

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK'ya bağlı militanlar ile Suriyeli Peşmerge güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 Peşmerge ile 3 PKK'lı teröristin yaralandığı belirtilmişti.

Terör örgütü PKK, Ağustos 2014'te DEAŞ'ın Sincar ilçesine saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

AA
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