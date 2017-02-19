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BAŞAKŞEHİR'DE KUYUMCU SOYGUNU

Başakşehir'de kuyumcu soygunu

Başakşehir'de yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi kuyumcudan 2 kilo altın çalarak kayıplara karıştı.

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Başakşehir'de kimliği belirlenemeyen yüzleri maskeli ve silahlı 4 kişi bir kuyumcudan yaklaşık 2 kilo atın çalarak kaçtı. Polis kaçan şahısları yakalamak çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Cahit Zarifoğlu Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli 4 kişi araçla kuyumcu dükkanına gelerek dükkanının kepengini kırdı. İçeri giren soyguncular içeride bulunan yaklaşık 2 kilo altını alıp kaçarken, iş merkezinin güvenlik görevlisiyle karşılaşan soyguncular, görevliyi silahla tehdit edip etkisiz hale getirdikten sonra hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kuyumcu dükkanında ve çevresinde inceleme yaptı. yapılan incelemelerde kuyumcudan yaklaşık 2 kilo altın çalındığı tespit edildi.

Polis kaçan şahısların yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Başakşehir'de kuyumcu soygunu

İHA
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