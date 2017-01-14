BAŞAKŞEHİR'DEN AVUSTRALYA'YA UYUŞTURUCU SERVİSİ

Başakşehir'den Avustralya'ya uyuşturucu servisi

İstanbul'dan yurt dışına akıl almaz bir şekilde uyuşturucu servisi olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul'dan akıl almaz bir yöntemle Avustralya'ya uyuşturucu gönderildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir'de yaptığı operasyonlarda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'ya gönderilmek üzere kargoya verilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili olarak 4 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuların makine parçası ve gümüş tepsilere zulalandığı tespit edildi.

GÜMÜŞ TEPSİYE ZULALAMIŞLAR

Uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik birimleri, Bağcılar'da uluslararası kargo gönderileri üzerinde yaptığı incelemede, Amerika'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargodan şüphelendi ve kargoyu ayrıntılı incelemeye aldı. İnceleme sonucunda makine parçalarına zulalanmış halde yaklaşık 6 kilo afyon sakızı bulundu.  Aynı şekilde Bağcılar'da Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanmış bir kargoda yapılan incelemede de yine makine parçalarına zulalanmış halde 5 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Araştırmalarına devam eden Narkotik polisi Bahçelievler'deki bir kargo gönderim merkezindeki incelemesinde Avustralya'ya gönderilmek üzere kargoya verilmiş bir pakette yine makine parçalarına zulalanmış halde 6 kilo afyon sakızı buldu. Başakşehir'de Avustralya'ya gönderilmek üzere teslim edilen bir kargoda ise 4 ayrı gümüş tepsiye zulalanmış şekilde 2.5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 kişi yakalanarak mahkemeye sevkedildi. Zanlılardan üçü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milliyet
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