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BAŞBAKAN ADANA'YA MÜJDELERİ SIRALADI

Başbakan Adana'ya müjdeleri sıraladı

Başbakan Binalı Yıldırım, Adana'da metro ve tramvay hizmeti için referandumda destek istedi.

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Başbakan Binalı Yıldırım, Adana'da yarım kalan metro hizmetinin tamamlanması ve kente tramvay hizmetinin getirilmesi için vatandaşlardan referandumda destek istedi.

Partisinin Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlediği Sandık Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Başbakan Binali Yıldırım, kalabalığa seslendi. Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda "evet" oyu isteyen Yıldırım, çeşitli vaatlerde bulundu. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için "evet" sonucu çıkması gerektiğini söyleyen Yıldırım, Adana'nın yarım kalan metrosunun tamamlanacağı sözünü verdi. Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ulukışla - Pozantı yolunu biliyorsunuz. Gençler çok bilmez, ileri yaşlardakiler bilir. Orada o kamyoncular, seyahat edenler ne kadar büyük acı yaşadığını biliyorsunuz değil mi? Şimdi buradan giriyorsunuz, Pozantı'dan viyadük-tünel, viyadük-tünel ver elini Niğde. Oradan Ankara. İşte, ne için evet? Adana'ya hızlı tren için evet. Adana - Mersin arası hızlı tren için evet. Adana - Mersin arasında yeni demiryolu hattı kurmak için evet. Adana'nın geleceği için evet. Refahı için evet. Adanalılar'ın mutluluğu için evet. Türkiye'nin birliği, beraberliği kardeşliği için evet. Terörün bir daha ülke gündeminde kalmaması içim evet. Yarım kalan metronun tamamlanması için evet. Hadi bakalım metroyu da hallettiniz bu arada. Evet. Evet evet evet."

Bu sırada salondaki bir vatandaşın "tramvay" isteğine de cevap veren Başbakan Yıldırım, "Ne üzüyorsun kendini? Tramvay da tamam. O da olur merak etme. Ne dedik yapmadık? AK Parti ne söz verdi de yapmadı?" ifadelerini kullandı.

İHA
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