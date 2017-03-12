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BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM AÇIKLAMA YAPACAK

Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, İzmir'de basın açıklaması yapacak.

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Başbakan Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda Başkonsolosluğuna girişine izin verilmemesine ilişkin, İzmir'de basın açıklaması yapacak.

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