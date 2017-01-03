Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş OHAL açıklaması

Partisinin grup toplantısında ABD yönetimine seslenen Yıldırım,"Amerika'nın da bir halt ettiği yok. Laftan başka bir iş yapmıyorlar. Yaptıkları var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Yeni yönetimden bu kepazeliğe son vermesini istiyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım partisinni grup toplantısında konuşuyor. Yılbaşı gecesi Reina'ya düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili konuşan Yıldırım, "Bu katilleri aramıza salanlar, bu alçakça eylemleri ile farklı yaşam tarzı üzerinden, inançlar üzerinden ayrışacağımızı bekliyorlarsa boşuna hevesleniyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bu ülkede bütün hayat tarzları, bütün inançlar, bütün düşünceler, devletin güvencesindedir" dedi.

"Karanlıktan beslenen terör örgütler Türkiye'nin gün ışığına kavuşmasından rahatsız oluyorlar.Bu aziz milleti hiçbir güç ayrıştıramadı, bundan sonra da ayrıştıramayacak" diyen Yıldırım'ın açıklamalarının satır başları şöyle: Masum ve savunmasız insanları mutlu ve güzel anlarında katleden alçakların amacı insanlığa korku salmak ve ülkemize zarar vermek. Bu katilleri aramıza sokanlar ayrışacağımızı bekliyorlarsa yanılıyorlar. Türkiye bir hukuk devletidir, bütün yaşam şekilleri ve inançlar devlet güvencesindedir. Bilnmelidir ki, bu alçak saldırılar karşısında birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. Uluslararası toplumdan tek bir beklentimiz var, terör işinde ikircikli davranışları bir tarafa bırakalım, hakkaniyetli olalım.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Uluslararası toplumdan tek bir beklentimiz var, terör işinde ikircikli davranışları bir tarafa bırakalım, hakkaniyetli olalım. Türkiye bugün PKK'nın yanı sıra DAEŞ, FETÖ, DHKP-C gibi örgütle mücadele ediyor. Bunun sebebi emperyal hayallerin ülkemizin civarındaki komşularımızı üzerindeki hesaplarıdır.Suriye'de, Irak'ta son 5-6 yıl içerisinde yaşanan istikararsızlık, otorite boşluğu, terör örgütleri için mükemmel ortam oluşturmuştur. En büyük zararı gören Türkiye olmuştur. Terörle mücadeleyi yaparken sadece yurtiçinde bu mücadeleyi yapmamız mümkün değil. Hatay'da, Kilis'te masum insanlar ölürken 'Niye mücadele etmiyorsunuz' diyenler, terör örgütlerini inlerinde yok ederken 'Orada ne işiniz var' diyorlar. Türkiye terörü kendi topraklarında değil, nerede insanlarımıza zarar veriyorsa orada yok etme kudretine sahiptir, Fırat Kalkanı ile de bunu gerçekleştirmektedir.

7'DEN 70'E UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ

İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı, seçilen mekan ve zaman dikkate alındığında ne amaçlandığı açıktır. Kışkırtmaya yönelik bir süreç başlatılmaya çalışılıyor. Biliyoruz ki bu kirli tuzaklar toplumun sağduyusunu hedef alıyor. Caniler ve onları azmettirenler toplumsal barışımızı bozmaya çalışıyor. Onlar biliyor ki Ortaköy'de cami, kilise, havra hep yan yanaydı. Biz birarada yaşamayı bin yıllardır tecrübe ediyoruz. 7'den 70'e uyanık olma mecburiyetindeyiz.

SOSYAL MEDYA UYARISI

Sosyal medya üzerinden yapılan kışkırtıcı paylaşımlar kardeşliğimize zarar veriyor. Sosyal medya kullanan kardeşlerimize uyarım var. Sosyal medya, sorumsuz medya değildir. Burada yapacağınız suç nitelikli paylaşımlar başınıza bela olabilir, ki olmaya başlamıştır. Kin ve nefret söylemi, teröre övgü gibi faaliyetler hukuk devletinde suçtur, cezai karşılığı vardır. Bu paylaşımları yapanlar için hukuki işlemler başlatılmıştır. Vatandaşlarımızın suç niteliğinde paylaşımlar yapmamasını özellikle rica ediyorum.Milletimizin sağduyusuna ve bin yıllık müktesabatı bizim en büyük hazinemizdir. Teröre karşı dimdik birlikte karşı çıkacağız. Bu alçakların hedefine ulaşmasına katiyen müsaade etmeyeceğiz.

'BİRÇOK OLAYI KISA SÜREDE YAŞADIK'

2016 yılında zor günler yaşandı. Başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi.Dünya genelinde yaşanan terör olayları ve ekonomik kriz yanı sıra, ülkemizde yılın ikinci yarısından başlayan birçok olayı kısa sürede yaşadık. Bunlardan en önemlisi 15 Temmuz darbe girişimidir. Alçak, sinsi terör örgütü 17-25 Aralık'ta emeline ulaşamayınca son çareyi hainlik yapmakta gördü. Ak Parti iktidarı ilk günden bugüne kadar bir yandan millete hizmet ederken, diğer yandan vesayet odaklarına karşı amansız mücadelesini vererek bugüne geldi. Biz 3 sefer açık darbe girişimine maruz kaldık. Her seferinde de millete güvendik, demokrasiye ve hukuk devletine güvendik, bütün darbecileri hayal kırıklığına uğrattık. Türkiye'nin özlem duyduğu her alanda insanlarımızın yüzünü güldürecek hizmetleri de yaptık. Hem vesayetle mücadele ettik, hem milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. 2016'da dünya ekonomik krizle boğuştuğu halde, Türkiye en büyük projeleri hayata geçirdi.

SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRDİK

Türkiye'nin özlem duyduğu her alanda insanlarımızın yüzünü güldürecek hizmetleri de yaptık. Hem vesayetle mücadele ettik, hem milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. 2016'da dünya ekonomik krizle boğuştuğu halde, Türkiye en büyük projeleri hayata geçirdi. Ne yaparlarsa yapsınlar hizmet kervanı yürümeye devam edecek, terörle mücadelemiz sürecek. Bu terörün tırmandırılmasının arkasındaki sebep, Türkiye'nin teröre karşı gösterdiği mücadeleye karşı, terör örgütlerinin arkasındaki güçlerin rahatsızlığı.

IRAK'A GİDİYORUM

Dostlukları artıracağız, düşmanlıkları azaltacağız. Irak'ta, otorite olmazsa, Suriye'de otorite olmazsa biz güvende olamayız. O yüzden işe ilişkilerimizi düzeltmekle başladık. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştirdik, İsrail ile ilişkilerimizi bir noktaya getirdik. Rusya ile birlikte Suriye'de ateşkesin sağlanmasını başardık. Bununla da kalmadık BM tarafından kabulünü de sağladık. Bütün ülkelerin Suriye'de kalıcı barışa adım atmaları için önemli bir zemin oluşturduk. Halep'teki katliama müdahale eden ülke de Türkiye oldu. Türkiye kendine yakışanı yaptı, bu millet kendine yakışanı yaptı. Bunlar az şeyler değil, ama bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Irak'la ilişkilerimizi düzeltmek için bir süreç başladı. Komşu ülkelerle barış içinde, kardeşlik içinde yaşamak önemlidir, olmazsa olmazdır. Her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Irak'a ziyaret gerçekleştireceğim.

ABD'YE SERT TEPKİ:KEPAZELİK

Suriye ile 211 kilometrelik sınırımız var. Yaşanan iç savaş nedeniyle ülkemizi çok rahatsız eden bir durumla karşı karşıyayız. 3 milyon mülteci kardeşimiz var. Bugün Fırat Kalkanı'nın 133. günündeyiz. Bugüne kadar 1270 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. Yakalananlarla sayı 1561 kişi oldu. Dünya DAEŞ diyor, yaptıkları bir şey yok. Bu konuda Amerika'nın da bir halt ettiği yok. Laftan başka bir iş yapmıyorlar. Yaptıkları var; YPG ve PYD'ye silah veriyorlar. Biz burada yeni yönetimi sorumlu tutmuyoruz. Yeni yönetimden bu kepazeliğe son vermesini istiyoruz. Bu Obama yönetiminin marifeti. Terör örgütünü kullanarak terörle mücadele etmek. Mafyayı kullanarak mafyayı alt etmek gibi bir şey. Gün dostun, düşmanın ortaya çıkma günüdür. Biz yıllardır NATO'da ABD ile birlikteyiz. Stratejik ortağımız. Bu stratejik ortaklığın bir terör örgütü tarafından gölgelenmesine ABD izin vermemeli. PYD eşittik PKK, PKK eşittir bölücü terör örgütü. FETÖ orada. Ne yapıyorsunuz kardeşim, karar verin. Türkiye ile birlikte mi olacaksınız, bu alçak terör örgütlerine kucak mı açacaksınız. Türk milletini bu yeni ABD yönetiminden bekliyor. ABD terör örgütleriyle değil, Türkiye gibi bölgede istikrarı, güveni tesis etmek için elini taşın altına koyan ülke ile işbirliğini tercih edecek ve geçmiş yönetimin başlattığı yöntemden dönecek. Dönerse döner, dönmezse biz kendi işimizi hallederiz.

KOBİLERE MÜJDE VERDİ

2 Aralık'ta KOBİ'lerimizin yaşanan kur dalgalanmasına karşı yaşadıkları sıkıntıyı gidermek için bir kredi programı başlattık. Nakit sıkışıklığı çeken, döndüremeyen KOBİ'lerimize kredi vereceğiz. Düşük faizli kredi vereceğiz. Borçlarını yeniden yapılandırmaları için. Faiz yüzde 10'un altında olacak. KOBİ'lere Halk Bankası marifetiyle verdiğimiz düşük faizli kredi bunun dışında. Hazine'ye 25 milyar lira kaynak aktararak yapacağız. Bunu yaparken asla ilave borçlanma yapmayacağız, asla mali disiplinden de vazgeçmeyeceğiz. Bütçedeki bazı fasıllar arasında aktarma yapmak suretiyle ve yeniden yapılandırma sonucu 115 milyar liralık oluşan kaynaktan bir kısmını buraya ayırmak suretiyle böyle bir imkanı harekete geçirmiş oluyoruz.

ASGARİ ÜCRET DÜŞERSE FARKINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ

İlk üç ay prim ödemelerini almayacağız. Yılın son üç ayına kadar erteliyoruz. Böylece kaynaklar ellerinde kalacak ve öncelikli alanlarda kalacak. Sicil affı yüce merkezde bu hafta görüşülecek. Asgari ücret yüzde 10'a yakın bir miktar da arttı. Her yıl asgari ücret yılda iki sefer artardı. Artık Ocak 1'den 31 Aralık'a kadar asgari ücret hep aynı olacak. Vergi dilimi arttı, asgari ücret düştü meselesi yok, düşerse farkını biz karşılayacağız. İşverenlerimizin de artan asgari ücretten dolayı ilave yüklerini de kaldıracağız. Bütün bunları üst üste koyduğmuz zaman 10 milyar liralık ilave bir kaynağın hem işçiye hem emekliye hem işverene aktarılması demek.

AHİLİK FONU İŞİ ESNAFA YARDIM EDECEK

Bugün asgari ücreti düşük bulabilenler olabilir. İmkanlarımız arttıkça bunu da yapmaktan geri durmayız. Önemli olan kısıtlı imkanlarla sınırsız ihtiyaçları öncelikleri gözeterek karşılayabilmektir. Esnaf ve Ahilik Fonu'nu kurmaya karar verdik. Aynen işsizlik fonunda olduğu gibi bir fon oluşturulacak. Esnaf Ahilik Fonu, işyeri kapanan, zora giren ve işsiz kalan esnaflarımıza nefes aldıracak, onlara bir imkan sağlayacak. Esnaf bir pay koyacak. Devlet de pay koyacak. Bu paralar biriktirilecek daha sonra işleri yolunda gitmeyen esnaf ondan yararlanacaktır. Bunu yaparken Esnaf Federasyonu ve konfederasyonuyla beraber çalıştık. En kısa zamanda Meclis'e götürüp düzenlemeyi yapacağız.

ARKA ARKAYA DEV PROJELER

Avrupa'nın üçüncü büyük Hızlı Tren'i sessiz sedasız yaptık. En kısa zamanda Mersin'e gidip vatandaşlarımla görüşeceğim. Kayseri'de 1 milyar değerinde 104 eserin toplu açılışını yaptık. 5 Aralık'ta Göktürk2 yerli uydumuzu uzaya fırlattık. 7 Aralık'ta Rusya'ya bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu gezinin amacı ticaret hacmimizi yukarıya çıkarmaktı.Aralık'ın ilk yarısında toplam maliyeti 600 milyonu aşan Filyos Limanı'nın temelini attık. Kahramanmaraş'ta 680 milyon değerinde hizmetlerin toplu açılışını yaptık. Trabzon'da ülkemizin deniz üzerine inşa edilen ilk stadını ve dünyanın beşinci akıllı çatısına sahip olan stadyumu hizmete aldık. Aynı gün Türkiye-Katar arasında 17 anlaşma imzaladık. 20 Aralık'ta ise dünyanın 4 ödül kazanmış Avrasya Tüneli'nin açılışını gerçekleştirdik. AK Parti iktidarından önce Boğaz'da iki tane köprü vardır. Yetmez dedik, bir köprüyü yaptık, Marmaray ve Avrasya'yı yaptık. Bunlar küçük işler değil. Avrasya Tüneli'nden mutlaka geçin. Yenikapı'dan Numune Hastanesi'ne 4,5 dakika. 3 Aralık'ta İzmir'de enerji ve tarım sektöründe 3 tane dev tesisi hizmete aldık. Yine Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla. Aliağa'da ilk defa Türkiye'de yüzer doğalgaz santralini hizmete aldık. Ayrıca Egegaz'ın yüzde 50 kapasite arttırılmış tesisini hizmete aldık.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

10 Aralık'ta MHP ile birlikte başlattığımız anayasa değişiklik teklifimizi Meclis'e sunmuştuk. 20 Aralık itibariyle de komisyonda görüşmeler başlandı, 29 Aralık'ta tamamlandı. Şimdi diyorlar ki, 'Yeterince zaman tanınmadı, fazla konuşulmadı'. 3 saate yakın konuşan milletvekili var, ne konuşuyorsunuz. 100 saat konuşulmuş zaten 50 senedir konuşuyorsunuz. Az konuşacaksın, çok iş yapacaksın. Devir, laf üstüne laf koyma devri değil, taş üstüne taş koyma devri. Şimdi anayasa görüşmelerinde AK Parti grubumuz, MHP grubu çok demokratik bir duruş sergiledi, büyük bir gayretle yapıcı çalışmalarla teklifin olgunlaşmasına katkı sağladı.

GENEL KURULDA KAPSAMLI BİR DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUZ

Anayasa değişikliği genel kurula gelmeden önce biz de kendi aramızda değerlendirme yaptık. Arkadaşlarımızın önerilerini komisyonda ele alacağımızı beyan ettik. Bunu da yaptık. Bazı konularda endişeler ifade edildi. Gayet tabii komisyon her türlü çalışmanın olgunlaştığı yerdir. Nitekim 21 maddelik değişiklik 18 maddeye düştü. 2 madde beklentiler doğrultusunda değiştirildi. Genel kurulda kapsamlı bir değişiklik öngörmüyoruz. İnşallah gelen bu metin milletvekilleri tarafından vatandaşa anlatılacak.

"KILIÇDAROĞLU'NA HAK VERDİM..."

CHP ne yaptı? Her zamanki yaptığını yaptı. HDP ile birlikte yapılan değişikliğin bir rejim değişikliği olduğunda ısrar edip durdular. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu bir rejim değişikliği değildir, yönetim değişikliğidir dedim, dilimde tüy bitti anlatamadım. Vazgeçtim. Sayın Kılıçdaroğlu niye ısrar ediyor diye düşündüm düşündüm hak verdim. Vesayet rejimini değiştiriyoruz, artık vesayet yok. Bu değişikliği AK Parti iktidara geldi başlattı.

OHAL 3 AY UZATILIYOR

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yıldırım, "Bu hafta içinde Afganistan'daki görev gücümüzün süresinin uzatılması ile ilgili bir tezkere ve OHAL'in 3 ay uzatılmasına yönelik bir kararı da Meclisimiz görüşecek" dedi.