Başbakan: Cemreleri gönlümüze düşürmenin zamanı

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da "Uluslararası Hacı Bektaş Veli ve Sultan Nevruz Cem'i Buluşması"nda konuştu.

İşte konuşmadan satır başları:

Bu topraklar sevgi medeniyetinin, birlikte yaşama kültürünün yeşerdiği ve bütün dünyaya örnek olduğu topraklardır. Bizler acıyı bal eylemesini bilmiş, birbirine kilitlenmiş bir milletiz. Alevi Bektaşi irfanı Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin mayasında çok önemli bir yer alır.Demokrasi ve insan haklarının yerini bugün ırkçılık ve islamofobi almıştır. Bu durum insanlık adına Avrupa'nın geleceği adına üzüntü ve endişe vericidir. Umarız ki bu sapkınlığa karşı güçlü bir itiraz yükseltirken birileri de bizim yanımızda yer alır

CEMRELERİ GÖNLÜMÜZE DÜŞÜRMENİN ZAMANI

Biz farklılıklarımızı insanlığın, medeniyetin zenginliği olarak görüyoruz. Bir örneği de benim. Alevi ve Sunni vatandaşların bir arada yaşadığı bir köyde doğdum. Benim adımı da çok sevdiğimiz sevdikleri için adını verdiği komşumuzdan geldiğini sizlerle paylaşmak isterim. Biz birbirimizin çocuklarına ismini verecek kadar güçlü bir hukukla bağlıyız.

Havamıza toprağımıza suyumuza düşen cemreleri artık gönlümüze de düşürme zamanı gelmiştir.

HZ ALİ İSLAMIN AHLAK ABİDESİYDİ

Bugün Peygamber efendimizin can yoldaşı ve İslam'ın en önemli kahramanı Hz. Ali efendimizin de doğum günüdür. Bütün Türk dünyası yeni bir güne Hz. Ali'nin doğum gününü kutlarcasına büyük bir neşeyle kavuşuyor. Herkes bilir ki Hz Ali, İslam dünyasının en önemli şahsiyetlerinden biridir. Bu genç kahraman öldürülme tehlikesini bile bile o peygamber efendimizin bütün savaşlarında en ön safta yer aldı. Küfre ve zulme karşı İslamın aydınlık yüzü oldu. Bu yüzdendir ki Hz Muhammed, "Ben kimin mevlası ise Hz. Ali de onun mevlasıdır" demişti. Bu yüzden bizde duyduk ve uyduk diyoruz. Hz Muhammed bizim son peygamberimiz. Duyduk ve uyduk. Hz. Ali İslam'ın kılıcı ve ahlak abidesiydi. Onun şehadeti bütün İslam dünyasının yüreğini sızlattığı gibi Hz Hüseyin'in şehadeti de yüreklerimizi yaktı kavurdu.



ENTRİKALARI BERABER DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ



Aziz canlar, hünkarın öğretisiyle yetişmiş büyük millet mübarek nevruz, Ali efendimizle özdeşleşip Sultan Nevruz olmuştur. Bu cem Ali efendimizin yolundan giden Hz hünkarın bir olmak, diri olmak halinin tekrarlandığı cem haline dönüşmüştür. Allah'a ulaşmak için hangi yolu seçersek seçelim bu öğreti bize her zaman rehberlik eder. Bize düşen Hz. Ali'yi de, Hz. Hüseyin'i de temsil ettiği değerlerle yüceltmektir. Bu topraklarda bizi ayrıştırarak sevgimizi azaltmaya çalışıyorlar. Dün kardeşi kardeşe düşürenleri, ehli beyti Kerbela'da zalimce katledenleri unutmadık. Bu zihniyetler Madımak'ta benzer amaçla işbaşındaydı. Olayları beraber, entrikaları birlikte değerlendirmek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın telkin ve iradeleri doğrultusunda alevi açılımını başlattı. Arzu ettik ve istedik ki milletimiz birbirini daha yakından tanısın.



KÖPRÜLERİ DAHA GÜÇLÜ KILMA ZAMANI



Aleviler, Sunniler bu cennet vatanda kardeştir. Her ikimizde aynı değerleri paylaşıyor. Şükürler olsun bu çalışmalar sonucunda büyük bir mesafe katedildi. Her ikimizde aynı değerleri paylaşıyor. Şükürler olsun bu çalışmalar sonucunda büyük bir mesafe katedildi. Bize düşen bu kardeşlik köprülerini daha güçlü kılma zamanıdır. Bizler aynı ruhun unsurlarıyız.



14 YIL İÇİNDE ATILAN ADIMLAR



12 imam hepimizin değeridir. Horosan'dan gelip dergahını bu topraklarda kuran Hacı Bektaşı Veli'nin farklı sesleridir. Hacı Bektaş Veli de saz ve sema ile aynı aşkı dile getirmiştir. Veli'nin edebinden erkanından eline beline diline sahip olacaksın öğüdünden nasiplenmek zorundayız. Manevi önderlerimiz toplumumuzun ahlak mimarlarıdır. Bu saz, bu söz bu mana da bizimdir. Bu anlamda 14 yıl içinde bazı adımlar attık. Nevşehir Üniversitesi'nin adını Hünkar Hacı Bektaşı Veli olarak değiştirdir. Din Kültürü dersine farklı mezhepleri de ilave ederek güncelledik. Aleviliğinde öğretime dahil edilmesini sağladık.