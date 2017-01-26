Başbakan: En yakınımdaki insanı dinlediler

Başbakan Yıldırım, Adli Veri Bankası tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, "17 Aralık’ta benim en yakınımdaki insan için dinleme yapılıyor. Bunu bir şekilde öğreniyorum. İçişleri Bakanlığı'na o dönem söylüyorum, gidiyor ilgili birime, 'böyle bir şey yok' diyor. Adalet Bakanı'na söylüyorum, 'efendim böyle bir şey yok' diyor. UYAP’a bakıyorlar yok. Polisin dosyalarına bakıyorlar yok. 2 gün sonra bu dinleme kesiliyor" diye konuştu.



İşte açıklamalarından satır başları:

FETÖ’cüler sinsice maalesef 2010 referandumunda sonra yargıyı kendi kirli emelleri yolunda kullanma cihetine gitmiştir. 15 Temmuz ile artık bu aymazlık, hukuk tanımazlık zirveye çıktığı.



Trafikte hız felakettir, adalette yargıda hız berekettir. Yargının hal ettiği güveni kazanması için yargılamada hızlanmamız lazım. Geç kalan adalet adalet değildir.



Biz çocukken adalet mülkün temelidir diye sağda solda gördüğümüzde demek adliyeleri bu yüzden bodrum kata yapıyorlar derdik. Ama Allah’a şükür bugün adliye sarayları bulundukları ilin, ilçenin en gösterişli binaları haline geldi. Adalet evi devletin temeli. Adalet olmadan hiçbir şey olmaz.



'17 ARALIK'TA BUNU GÖRDÜK'



Vatandaşın söylediğini söylüyorum. Yargı, soruşturmayı polise, kovuşturmayı da bilirkişiye havale etmiş. Bunun adına da adalet diyorlar. Bu haksızlık.

Soruşturmanın neden polise havale edildiği kanaati var. 17 Aralık'ta bunu gördük. Oradaki dosyalardan savcıların en son haberi oldu. Bu sonunda ortaya çıktı. 17 Aralık’ta benim en yakınımdaki insan için dinleme yapılıyor. Bunu bir şekilde öğreniyorum. İçişleri Bakanlığı'na o dönem söylüyorum gidiyor ilgili birime, “böyle bir şey yok” diyor. Adalet bakanına söylüyorum “efendim böyle bir şey yok” diyor. Bir daha bakıyorlar yok… UYAP’a bakıyorlar yok. Polisin dosyalarına bakıyorlar yok. 2 gün sonra bu dinleme kesiliyor. Sonra 2. hakimlikten yapılan bu dinleme 4. hakimlikten tekrar başlıyor.



Arkadaşları tekrar yola çıkartıyoruz bir şey yok. O dosya 17 Aralık’ta karşımıza çıkan dosya. Ne UYAP’a veriyor ne kollukta bir soruşturma numarası veriyor. Yani yasa dışı yasal bir işlem. Bu camiaya yakışır mı? Çok şükür bunları geride bıraktık. 15 temmuz bir milattır. O gece savcılarımız vatansever askerler ve polislerle birlikte gözaltıları başlattılar.

'SİZ EN ÖNCE YÜZLEŞEN KURUMSUNUZ'

Alçak FETÖ ile ilgili temizlik, yargıdaki başarımız diğer kurumlara göre çok daha iyi durumda. Bu nedenle sizleri tebrik ediyorum. Bu tesadüf değil. Çünkü siz en önce yüzleşen kurumsunuz. 2010 referandumundan sonra bu FETÖ’cüler su yüzüne çıktılar, kazık attılar size, kendilerini ele verdiler.



Ve günü geldiğinde hepsini teker teker tespit edip ayıkladınız. Ve bugün bu hainler sizin aranızda yok. Fakat bunlarla yetinmeyin, hâlâ alt kademelerde bu yapıya sahip olan insanlar mutlaka vardır. Bu konudaki çalışmalara rehavete düşmeden özellikle devam etmenizi bekliyorum.