BAŞBAKAN: TÜRKİYE HOLLANDA SEÇİMLERİNE DE AYAR VERDİ

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı'da Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Hollanda'daki seçimleri değerlendiren Başbakan Yıldırım, ''Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi'' dedi.

İşte açıklamalarından satır başları:

''Artık terörle mücadelede de kararımız tamdır. Terör neredeyse, ister yurt dışında ister yurt içinde, oralara gideceğiz, inlerini başlarına geçireceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı ile başarılı bir operasyon yapıp DEAŞ terör örgütünü nasıl yok ettiysek, diğerlerini de aynı şekilde halledeceğiz.

''AVRUPA İÇİN KARA BİR LEKE''

Ey Hollanda, Almanya özgürlükçü görünüp yasak uygulamak size yakışıyor mu? Türkiye'ye düşman olanları teröristleri koruyup kollayacaksınız bakanlarımız geldiğinde de yolunu keseceksiniz konuşturmayacaksınız. Bakanlarımıza destek olmaya gelen gurbetçilerimizin üzerine de atlarınızla itlerinizle yürüyeceksiniz. Bu zorbalık Avrupa için kara bir lekedir. Türkiye büyük bir devlet. Artık Avrupa bile siyasetini Türkiye'ye göre yapıyor. Bakın sonuçlara... Türkiye, Hollanda seçimlerine de ayar verdi. Bir müddet daha ırkçılığı Avrupa'da frenledi. Ama aklınızı başınıza alın, bu düşmanca politikalar, İslam, Türk düşmanlığı, İslam korkusu sizi doğru bir sonuca götürmez. Şunu Avrupa'nın bazı ülkeleri hiç unutmasın; bu yapılanları bir kenara yazdık, gerektiği zaman gerekli karşılıklar verildi, vermeye devam edeceğiz.

''ROTTERDAM ORADAYSA ÇANKIRI BURADA''

Bazı ülkeler var 'Avrupa değerleri, özgürlük, insan hakları' diyor, diyor da diyor ama onların gerçek yüzünü şu bir haftada gördük. Almanya'sı, Hollanda'sı, İsviçre'si... Mesele Türkiye olunca nasıl birden bire diktatörleştiklerini, nasıl yasakçı bir uygulamaya geçtiklerini hep beraber gördük değil mi Oralarda 'hayır' demek serbest, 'evet' demek yasak. Bunların fikir özgürlüğünden, hürriyetlerden, insan haklarından anladığı bu kadar. Ey Hollanda Rotterdam oradaysa Çankırı burada yarenler diyarı burada.

''KEMAL BEY 'HAYIR' KAMPANYASINI BIRAKIP BİZİM KAMPANYAYA DAHİL OLSUN''

Bizim anlatmaya çalışıp da anlatamadığımızı Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) en iyi şekilde anlattı. Bir eksiği kaldı. Bu şartlar altında 'Hayır' kampanyasını bırakıp bizim kampanyaya dahil olsun, ona da yer var."

''BİR TANE MİLLETVEKİLİN BİR SENEDE 2 TRİLYON TELEFON, MEKTUP PARASI ÖDEMİŞ''

Diyorlar ki '550 milletvekilini niye 600'e çıkarıyorsunuz, fuzuli masraf oluyor.' Sen bunu söyleyeceğine kardeşim, bir tane milletvekilin bir senede 2 trilyon telefon, mektup parası ödemiş. Eğer o ödenmeseydi, 10 milletvekilinin 4 senelik maaşı... Bırak, geç bunları. Millet yemez bunu."