SON DAKİKAİSTANBUL'DA BÜYÜK PANİK ! POLİS ALARMA GEÇTİ
  • Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi
  • Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı
  • İşçi başı 666 TL destek müjdesi
  • DEAŞ İstanbul'da sübyan okulu açmış
  • Devlet sırları böyle sızdırıldı !

BAŞBAKAN YARDIMCISI KURTULMUŞ: REFERANDUM MUHTEMELEN 16 NİSAN'DA

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Referandum muhtemelen 16 Nisan'da

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş," Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın anayasa değişiklik kanununu onaylamasıyla birlikte bundan sonra gözler Yüksek Seçim Kurulundadır. Yüksek Seçim Kurulu, muhtemelen 16 Nisan tarihini uygun görerek 60 gün içinde seçim yapılmasıyla ilgili kararını önümüzdeki günlerde verecektir." dedi.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı'nın anayasa değişikliğine ilişkin kanunu onaylamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de inşallah 16 Nisan'da olacağı hesaplanan halk oylaması ile birlikte egemenlik tam manasıyla kayıtsız şartsız milletin olacaktır. Millet bu süreçte görüşünü, kararını, reyini ortaya koyacaktır. Ümit ederim ki bu seçim kampanyası, aynı şekilde Türkiye demokrasisinin olgunluğuna yakışır bir şekilde sürdürülecektir. 'Evet' diyenler, 'hayır' diyenler, herkes görüşlerini ortaya koyacak. Herkes açık seçim kampanyasının parçası, tarafı olacak."

AA
246
Zeytinburnu'nda kar maskeli soygunZeytinburnu'nda kar maskeli soygun
Mobilyacıya çıplak fotoğraflı şantajMobilyacıya çıplak fotoğraflı şantaj
Emin Çölaşan, Zeki Müren'den özür dilediEmin Çölaşan, Zeki Müren'den özür diledi
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Emekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışıEmekli general Ahmet Yavuz'dan şok 'hayır' çıkışı
Babasını öldüren çocuğun annesinden şok sözlerBabasını öldüren çocuğun annesinden şok sözler
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS