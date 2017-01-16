Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş referandum tarihini verdi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerine ilişkin "Nisan başında referanduma gidilir" ifadesini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında soruları yanıtadı. Meclis'te birinci turu tamamlanan Anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Muhalefetin kürsüyü işgal etmesi, milletvekilini ısırması kabul edilemez. 2. tur oylamalarında muhalefet Türkiye'yi rezil edecek görüntülerden uzak durmasını temenni ediyoruz. CHP, muhalefet yapacağım derken, bu görüntülerle kendilerine zarar veriyor." dedi.

"MECLİS ÇÖZEMEZSE ERKEN SEÇİM"

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "İlk turdaki seçim sonuçları ikinci turun aynasıdır. Farklı bir sonuç çıkmayacağı kanaatindeyim. Meclis bu konuyu çözemezse erken seçime gidilir denildi. Şu aşamada erken seçimi telafuz etmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Türkiye referanduma gidiyor" ifadesini kullandı.

NİSAN BAŞI REFERANDUM...

Anayasa teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde, en kısa sürede referanduma gidilebileceğini de belirten Kurtulmuş, "Meclis kararını verdikten sonra en doğrusu en kısa sürede referanduma gitmektir. Muhtemelen Nisan ayının başında referanduma gidilecektir" dedi.

İLK DÖRT MADDEDE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ OLDU MU?

Anayasanan ilk dört maddesiyle ilgili "AK Parti bu anayasa teklifini hazırlarken ilk 4 maddeyle ilgili herhangi bir gündem olmamıştır. Bu maddelerde değişiklik söz konusu dünde bugünde söz konusu değildir" fadesini kullandı.

ABD'NİN PYD'YE VERDİĞİ DESTEK

ABD'nin PYD'ye verdiği desteği ile ilgili Obama yönetimini suçlayan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bu durumun yeni yönetim tarafından görüleceğini düşünüyoruz. Malesef Obama yönetimi Suriye'deki olumsuzlukların nasıl giderileceğini bilmemesinden kaynaklanmıştır. FETÖ konusunda ikinci bir konudur. ABD-Türkiye ilişkilerini derinden etkileyen PYD'den sonra FETÖ'ye verdiği destek ikinci konudur. Trump yönetiminin bu konuda değişikliğe gideceğini öngörüyorum. Bu ABD'nin de menfaatine bir durum olur. Bu iki değişiklikleri ABD yönetimi yaparsa ilişkilerimiz pozitif etkilenecektir."

ASTANA GÖRÜŞMELERİ

Suriye ile ilgili Astana'da yapılacak görüşmelerde terör örgütlerinin olmayacağını dile getiren Kurtulmuş, "Hiçbir terör örgütü bu görüşmelerde olmamlıdır. Türkiye bu konuda tavrını net bir şekilde ortaya koymuştur. Müzakerelerin sağlıklı yürümesi için de önemlidir. Terör örgütleri müzakere masasında olmamalıdır" diye konuştu.

DEAŞ'TAN PKK'YA KİTLESEL KATILIM

DEAŞ'tan PKK'ya katılım olduğu iddialarıyla ilgi ise şunları dile getirdi: "Terör örgütleri farklı oryantasyonlara sahip olabilir. Görüşleri ne olursa olsun, FETÇ, DEAŞ VE PKK'nın ortak hedefi Türkiye'dir. Bunların hepsinin arkasında ağababaları vardır. Bu maşalar marifetiyle Türkiye engellenmeye çalışılıyor. Oyun budur. Bölgede oynanan oyunu gören Türkiye'dir. Bu oyun u Türkiye bozacağı için Türkiye'nin başına terör örgütleri musallat ediliyor. FETÖ'yü de DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanacaklar. Türk milleti bu terör örgütleri arkasındaki ağababaları gördükçe ulusal birlik içine girdi. Bu ittifaklar vardır ve devam edecektir. Biz bu örgütlere karşı başarılı olacağız ve bir müddet sonra isimleri dahi olmayacaktır."

ADİL ÖKSÜZ İLE İLGİLİ GELİŞMELER

Her yerde aranan Adil Öksüz'ün esas oğlan olmadığı söyleyen Kurtulmuş, "Zihinsel olarak Adil Öksüz'ün peşinde giderken Akıncı Üssü'nde darbe girişimini yöneten asıl kişilerin üstü örtülmüş oldu" dedi.

REİNA SALDIRISI

Reina saldırısının çok planlı bir saldırı olduğu anlatan Numan Kurtulmuş, "Soruşturmanın sonucunda bu saldırıda aydınlatılacaktır. Arkadaki kilit bağlantılar ortaya çıkacaktır. Reina saldırısı son derece profesyonel bir iştir" şeklinde konuştu.