Başbakan Yıldırım: ''11 milyar lira yatırım yaptık''

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu ülkede yaşayanlar başımızın tacıdır. Tüm etnik gruplar başımızın tacıdır.Oynanan oyunların farkına varalım, tuzakları görelim birlikte hareket edelim, hainlere gereken dersi verelim" dedi.



Yıldırım, Bingöl'e iki fabrikanın kurulacağı ve binlerce kişinin işe kavuşacağı müjdesini de verdi. Bu yıl merkezde 924 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt açılacağını da dile getirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi· Meydanı'ndaki referandum mitingte. "Türk, Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz" diyen Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu topraklar üzerinde hiçbir kimsenin, hiçbir etnik gurubun diğerine üstünlüğü olamaz. FETO'nun itleri de kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, bu ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bütün vatandaşlarımız başımızın tacıdır. Zazalar başımızın tacıdır, Kürtler başımızın tacıdır, Türkler başımızın tacıdır, Araplar, Romanlar, Türkmenler, ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır. Kardeşlikle bugünlere geldil kenetlenip zorlukları birlikte aştık. Türk de bizim, Zaza da bizim, Kürt de bizim, Laz da bizim. Zazaca da bizim, Türkçe de bizim, Kürtçe de bizim, Lazca da bizim. Biz birlikte Türkiye'yiz.Gün ayık olma günüdür. Cezayir'i zamanında ikiye böldüler. Müslüman Cezayir arasında fitneyi soktular. Bizleri de aynı tuzağa çekmeye çalışıyorlar. Tuzakları fark edelim. Hükümetimiz bu memlekette yatırım yaparken, şantiyeyi basıp iş makinelerini yakanlar en çok zararı size veriyorlar. Havalimanını Bingöl'e yaparken neler çektim neler... AK Parti hükümeti olarak annelerin yürek acısını dindirmeye çalışıyoruz. Terörün can evinden vurduğu annelerimizin acısı dinsin istiyoruz.

BU TERÖR ÖRGÜTÜ BİTECEK

Teröre karşı amansız mücadele verdik. Türk, Kürt arasına girmeye çalışan alçak PKK terör örgütüne karşı amansız mücadelemizi sürdürüyoruz.Oynanan oyunların farkına varalım, tuzakları görelim birlikte hareket edelim, hainlere gereken dersi verelim.Tünelin ucunda ışık göründü. Teröre büyük darbe vurduk, artık can çekişiyorlar. 16 Nisan'dan sonra size söz veriyorum, Bingöl Meydanı'nda söz veriyorum, bu örgüt bitecek. Bu milletin düşmanı katiller, Kandil'deki sözde ağa babaları ne diyorlar? Kandil'dekiler diyor ki 'Sandıktan evet çıkarsa, biz biteceğiz.' Biteceksiniz, korkunun ecele faydası yok, biteceksiniz. Allah'ın izniyle sandıktan 'evet' de çıkacak FETO da bitecek, PKK da bitecek, DEAŞ da bitecek.

İKİ FABRİKA KURULUYOR

Cazibe merkezileri programı ile birçok teşvik uyguladık. Bingöl'e iki büyük fabrika kuruluyor. Bingöl'e entegre yem fabrikası ve ilaç fabrikası kurulacak. Gençlere yeni iş imkanları kazandırılacak. Devleti kaybetmenin ne demek olduğunu Suriye'de görüyoruz. Küresel güçleri bizleri devletsiz, yersiz, yurtsuz bırakma gayretine girdikler.

12 EYLÜL ANAYASASI'NIN KALAN İZLERİNİ YOK EDECEK"

Vereceğiniz her evet oyu 12 Eylül Anayasası'nın kalan izlerini de yok edecek.Cumhurbaşkanılığı sistemi ile işler daha hızlı ilerleyecek. Türkyie bu sistemle 2023 hedeflerine ulacak. Muhalefet diyor ki tek adam rejimi kurulacak. Bu kocaman bir yalan. Siz 5 yıl için seçeceksiniz. Beğenmezseniz seçmezsiniz. Külliyen yalan bu. 'Bu sistem Erdoğan için geliyor' diyorlar, bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. ABD'de de buna benzer bir sistem var. ABD'de tek adam işbaşında orada diktatörlük mü var?

BUNLAR AHBAP ÇAVUŞ"

Cumhuriyet kurulalı 94 yıl geçti. 4 senede bir seçim olsa, bugün 24'üncü hükümet kurulacaktı. Ama şimdi 65'inci hükümetteyiz. Zayıf hükümetler yüzünden, darbeler yüzünden hükümetler süresini tamamlayamamış. Bu şekilde hizmetler hep geri gitmiş. Enerjimiz, kaynaklarımız heba olup gidiyor.Gezi olayları, yargı darbesi, 15 Temmuz derken, ülke vakit kaybediyor. 16 Nisan'da öyle bir gür sesle evet diyeceğiz ki Türkiye'de artık sorun çıkaran bütün kesimler cevabını alacak.

16 Nisan'a bir de HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap çavuş. Kara tren solcusu bunlar. Her yeniliğe karşı bunlar. CHP, HDP ne zaman bu ülkenin hayrına bir iş yaptılar? Ne zaman ülke hayrına olan bir işe evet dediler? Millet 16 Nisan'da bunlara öyle bir ders verecek ki... Bu anayasa değişikliğine FETÖ de, PKK da DEAŞ da karşı. Şimdi bazı ülkeler de karşı çıkmaya başladılar.

Ama Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü durduramayacaklar. İstikrar, huzur kalıcı hale gelecek, ekonomimiz uçacak. Terörle mücadelemiz güçlenecek. Demokrasimizin standardı yükselecek. Uzlaşma kültürü yayılacak. Ayrı gayrı olmayacak. Hepimiz kardeş olacağız. Hükümetler hızlı karar alacak. Reformlar çok daha hızlı yapılacak.

BİNGÖL'E 11 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK

Bingöl'e tam 10 milyar liralık yatırım yaptık.Bingöl'deki mevcut okulları yeniledik. Ücretsiz ders kitabı dağıtıyoruz.Bingöl'deki öğrencilerimize 61 milyon eğitim yardımı yaptık.Bingöl Üniversitesi'ni kurduk. 22 fakülte ve yüksekokuluyla birlikte bölgenin parlayan yıldızı oldu. Bu yıl merkezde 924 öğrenci kapasiteli yeni bir yurt açıyoruz. Bingöl'ün merkezden ilçelerine kadar her bir köşesini sağlık tesisleriyle donattık. Bingöl için 890 milyon liralık sosyal destek verdik.Bingöl'de 5 bin 544 konut inşa ettik, yeni mahalleler kurduk.