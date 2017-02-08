Başbakan Yıldırım Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yarın saat 15.00'te Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

Yarın Ankara'da anayasa değişiklik referandumu konusunda önemli bir görüşme yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın saat 15.00'te bir araya gelecek.

Görüşme talebi Başbakan Yıldırım'dan geldi. Görüşmenin ana gündem maddesinin anayasa değişikliği olması bekleniyor.

Başbakan'ın değişiklik için verdiği destekten dolayı Bahçeli'ye teşekkür etmesi, referandum sürecine ilişkin de görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Masadaki olası konu başlıklarından biri de terörle mücadele ve sınırötesi harekattaki son durum. El Bab kuşatması ve olası Rakka operasyonu için de Yıldırım'ın bilgi paylaşımında bulunacağı tahmin ediliyor.