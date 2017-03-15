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BAŞBAKAN YILDIRIM BENZERİYLE YAN YANA

Başbakan Yıldırım benzeriyle yan yana

Başbakan Yıldırım, kendisine ikizi gibi benzeyen Zekeriya Yetkin'le bir araya geldi.

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Başbakan Binali Yıldırım'a ikizi kadar benzeyen Zekeriya Yetkin, geçen günlerde İzmir'i ziyaret eden Başbakan Yıldırım ile bir araya geldi, ortaya renkli görüntüler çıktı.

İzmir'de yaşayan matbaacı Zekeriya Yetkin'in Başbakan Binali Yıldırım'a olan benzerliği şaşırtıyor. İHA aracılığıyla, ilk İzmir ziyaretinde Başbakan Yıldırım ile bir araya gelmek istediğini söyleyen Yetkin'in hayali gerçek oldu. Geçen günlerde Kemalpaşa ilçesine gelen Başbakan Yıldırım, burada kendisini izlemeye gelen Yetkin ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım benzeriyle yan yana

Yıldırım ile buluşmasını "Ayaklarım yerden kesildi. Havalara uçtum" diye yorumlayan Yetkin, o karşılaşmayı şu sözlerle anlattı:

"O gün bambaşka bir gün oldu. Başbakan Kemalpaşa'daki tünel açılışına gelmişti. Konuşmasının ardından halkın arasına geldi. Yanına gittim. Beni görünce çok şaşırdı. "Başbakanım İzmir'de sizin yokluğunuzu aratmıyorum, artık bir sarılalım" dedim. Güldü. Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu da "Sayın Başbakanım ne kadar benziyorsunuz" dedi. Başbakan Yıldırım da "evet benziyoruz" dedi. Sonra Başbakanımızın fotoğrafçıları fotoğrafımızı çekti. Çok sıcak ve samimiydi. Değerli bir devlet büyüğümüzle görüşmek nasip oldu. Bu da beni çok mutlu etti. Ayaklarım yerden kesildi. Çok değer verdiğim, bakanlık döneminden beri takip ettiğim bir devlet büyüğümüzü karşımda görünce heyecanlanmamam elimde değil."

Yetkin, Başbakan Yıldırım'ın özçekim isteğini kırmadığını belirterek kendisiyle özçekim de yaptığını söyledi. Yetkin, "Erdoğan için değil, her doğan için evet" diyerek referandum mesajını vermeyi de ihmal etmedi.

 

Başbakan Yıldırım benzeriyle yan yana

İHA
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