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BAŞBAKAN YILDIRIM: "CANLARINA OKUYACAĞIZ"

Başbakan Yıldırım: "Canlarına okuyacağız"

Başbakan Binali Yıldırım Uşak'ta önemli açıklamalarda bulundu.

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AK Parti'nin Uşak mitinginde vatandaşlara hitap eden Başbakan Yıldırım, "Vatandaşlarımız tek yürek oldu. Teröristlerin ensesindeyiz, canlarına okuyacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Uşak'ta düzenlenen AK Parti mitinginde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

" Türkiye'de istikrarı kalıcı hale getiremezsek tüm kazanımlar birer birer yok olur.

Recep Tayyip Erdoğan döneminde 14 yıl sizlerin desteğiyle, AK Parti olarak destan yazdık. Çok güzel işleri, darbe tehditlerine rağmen yaptık.

Türkiye'nin güçlenmeye ihtiyacı var

Asker kılığına girenlerin 15 Temmuz'da yaptıklarını gördük. Milletin üzerine ateş ettiler. Bunu düşman bile yapmaz. Türkiye güçlenirse etrafındakiler horozlanamayacak, herkes haddini bilecek. Türkiye'nin güçlenmeye ihtiyacı var.

Kazandıklarımızı artık kaybetmeyelim, sürekli kazanırsak Türkiye güçlenir.

Türkiye dış politikasında daha güçlü olacak, üretim artacak. Büyük hedeflere, güçlü Türkiye'ye Uşak hazır. Değişime var mısınız? Vatandaşlarımız tek yürek oldu. Teröristlerin ensesindeyiz, canlarına okuyacağız.

Kılıçdaroğlu kızları saymıyor

Kılıçdaroğlu milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyor. 'Askerlikten muaf olacaklar' diyor. Bu yanlış. 18 yaşındaki 5 yıl milletvekili olsa ertelemiş oluyor. 9 milyon gencin yarısı kız, onları hiç saymıyor. Yok sayıyor. Bunlar çağ dışı. Anayasa 82 model, bunlar 1930 model. Bu zihniyetle bir yere gidilmez. 'Geçler bu işe bulaşmasın' diyorlar. Bu kadar bencillik olur mu!

Hızlı tren Uşak'tan geçecek

Uçak Çevre yolunu 2018'de tamamlayacağız . Ankara-İzmir hızlı treni de Uşak'tan geçecek. İnşaat çalışmaları sürüyor. 2019'da kullanılabilecek."

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