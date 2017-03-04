BAŞBAKAN YILDIRIM: DEMOKRASİYE KARŞI ÇOK TALİHSİZ BİR OLAY - CANLI

İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

Milletin gösterdiği yolda, azim ve kararlılıkla 15 yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin hepsini baba ocağımız gibi görüp, yatırım, proje ve hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Almanya'nın bakanlırımızı programını iptal etmesi demokrasiye karşı yapılmış talihsiz bir karardır.

Almanya, bakanlarımızın yapacağı toplantıları eften püften gerekçelerle iptal etti. Alman makamlarının ilişkilere zarar veren bu tutumu gözden geçirmeye davet ediyorum.

FETÖ'NÜN LİDERİ GELECEK HESAP VERECEK

Milletin gösterdiği yolda, azim ve kararlılıkla 15 yıldır bu ülkeye hizmet ediyoruz. 81 vilayetimizin hepsini baba ocağımız gibi görüp, yatırım, proje ve hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. 15 Temmuz'da geleceğimizi karartmaya çalışan FETÖ'nün lideri gelip hesap verecek.

ÜLKÜCÜ VE MİLLİYETÇİLER HAK ETTİKLERİ CEVABI VERECEK

AK Parti vesayetçilerin kumpasçıların karşısında dimdik durdu. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. MHP ile birlikte bu kararı aldık. Sayın Bahçeli 'önce milletim ve memleketim sonra partim dedi' sonra bu yola beraber çıktık. Ben inanıyorum ki, Kırşehir'in ülkücü ve milliyetçileri bu referandumda kendilerine yakışanı yapacak, terör örgütü ve FETÖ'cülere hak ettikleri cevabı vercek.

CHP REJİM DEĞİŞECEK DİYORDU! DEĞİŞEN BİR ŞEY OLDU MU?

Asıl problem CHP'nin kafasında. O yasağı niçin aldırdılar biliyor musunuz? Rejim değişecek diye. Peki şimdi başörtüsü yasağı bitti, herşey serbest, rejim değişti mi kimseye bir zararı oldu mu? Millet bunları tanısın, bunları tanıması lazım. Bunlar milleti korkularla buralara getirdiler. Bir konuya daha açıklık getirelim. Bu anayasa değişikliği istikrar, güçlü hükümetler getiriyor.

ARTIK HÜKÜMETİ DOĞRUDAN SİZ KURACAKSINIZ

Zayıf hükümetler, koalisyonlar nedeniyle iktidarlar kısa süreli oldu, hizmet üretemedi ve darbelerin oluşması için bir altyapı teşkil oldu. Bu değişiklikle birlikte artık hükümeti doğrudan sandıkta siz kuracaksınız. İki tane sandık gelecek önünüze. Birinde Cumhurbaşkanını seçecek, onun kuracağı hükümete karar vereceksiniz. Diğerinde de milletvekilini seçeceksiniz. Şimdi seçtiğiniz gibi.