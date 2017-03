Başbakan Yıldırım: En ağır şekilde yanıt verilecek

Başbakan Binali Yıldırım, Hollanda krizi ile ilgili "Vatandaşlarımızla buluşmamıza engel olamayacaksınız" diye konuştu. Avrupa'daki Türklere de seslenen Yıldırım, "Asla provokasyona gelmeyin" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.



İşte açıklamalarından satır başları:

"Her ilimize, her ilçemize, her köyümüze hizmeti ulaştırdık. Bütünleştiren olduk, 80 milyonu kardeş bildik. Ülke olarak tarihi bir değişimin arefesindeyiz. Türkiye artık 2002 öncesinin Türkiyesi değil. Biz büyük Türkiye diyoruz, bazıları hala 'Küçük olsun, bizim olsun' diyor. Biz istikrarlı Türkiye hayal ediyoruz, onlar güçlü Türkiye'nin hayalini dahi kurmak istemiyor. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 2023 hedeflerini ve daha ötesini gerçekleştirelim diyoruz, onlar Türkiye'nin bugün geldiği noktayı dahi anlamakta aciz kalıyorlar. 94 yılda Türkiye 65 hükümetle tanıştı. 1 yıl 6 ay, 1,5 yıllık hükümetlerle nasıl olacak? İstikrar olsaydı, 5 yılda bir seçim yapılsaydı 19'uncu hükümet kurulacaktı. Güçlü Türkiye, istikrar, güçlü iktidar çıkar mı? Bu sistem değişikliği her doğan içindir. Artık bu milletin boşa harcayacak bir saniyesi bile yok.

ENGEL OLAMAYACAKSINIZ

Bugünlerde, bize yeri gelince demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri vatandaşlarımızla buluşmamızdan rahatsız oluyor, ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık söylüyorum, siz bunu yapmakla 'Hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz. Bu çifte standart Avrupa'nın demokrasisine büyük zarar veriyor. FETÖ, PKK yandaşları Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek gıkın çıkmayacak, bakanlar gidince onlara izin vermeyeceksin; yok böyle yağma. Ne yaparsanız yapın vatandaşlarımızla buluşmamıza engel olamayacaksınız.

EN AĞIR CEVABI VERECEĞİZ

Bu değişikliğe HDP, Almanya, FETÖ, Hollanda karşı. Bu işte bir yanlışlık var. Evet diyeceğiz, sandıkları da dolduracağız, hak ettikleri cevabı vereceğiz. Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır. Vatandaşlarımızı uyarıyorum aman tahriklere kapılmayın, provakasyona gelmeyin. Bu insanlıkdışı uygulamalara vereceğiniz en güzel cevap, evet cevabıdır.