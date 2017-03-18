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BAŞBAKAN YILDIRIM ESKİ BAKANLARLA BULUŞACAK

Başbakan Yıldırım eski bakanlarla buluşacak

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, partiden istifa eden ve ihraç edilenler hariç, kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan isimlerle bir araya gelecek.

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AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partiden istifa eden ve ihraç edilenler hariç, kuruluşundan bugüne AK Parti hükümetlerinde görev alan isimlerle buluşacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, AK Parti iktidarlarında görev yapan bakanlarla 20 Mart Pazartesi günü, AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

Başbakan Yıldırım'ın ev sahipliğinde düzenlenecek buluşmaya katılacak isimler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından telefonla aranarak, davet edildi.

Saat 10.00'da başlayacak toplantıya, partiden istifa eden ve ihraç edilen isimler davet edilmedi.

Toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına giden süreçte, bugüne kadar sahada yürütülen çalışmaların yanı sıra kalan sürede yapılması planlananlar istişare edilecek.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da davetliler arasında bulunuyor.

Başbakan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde eski milletvekilleriyle buluşarak, halk oylaması kapsamında yürütülen "Evet" kampanyasına ilişkin izlenimleri almıştı.

AA
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