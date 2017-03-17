Başbakan Binali Yıldırım Trabzon’dan Gümüşhane’ye giderken, Maçka İlçesinde yolda bekleyenler arasında 'evet' oylarının yüzdesi konusunda ilginç diyaloglar oldu. Bir kişinin "Trabzon yüzde 70 olacak" demesi üzerine Başbakan Yıldırım "Eskidendi o. Şimdi MHP’de var" dedi. Ardından bir kişi de "Yüzde 99" deyince Başbakan Yıldırım gülümseyerek "3 - 5 de onlara bırak" yanıtını verdi.

Başbakanlığa ait özel uçakla saat 10.40’da Trabzon Havalimanı’na gelen Başbakan Binali Yıldırım’ı Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fervzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Salih Cora ile eski bakanlardan Faruk Özak karşıladı. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile birlikte otobüsle Gümüşhane’ye hareket etti. Polis ve Jandarma ekipleri yol boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı, polis helikopteri konvoyu takip etti.

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde yolunu kesen vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, Zigana Tüneli’nin hayırlı olmasını diledi, "Gümüşhane’den çıkacaksınız, Trabzon’a 40 dakika. Sizin için ne yapsak azdır. Allah sizden razı olsun. Siz memleketin sigortasısınız. Birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız" dedi ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.

"3-5’DE ONLARA BIRAK"

16 Nisan referandumunun yaklaştığını hatırlatan ve vatandaşlara hazır olup olmadıklarını soran Yıldırım, "16 Nisan’da evet mi? 16 Nisan’da Trabzon’dan rekor bekliyorum" dedi. Bir vatandaşın, "Trabzon yüzde 70 olacak" diye seslenmesi üzerine, "Ne 70’i. Eskidendi o. Şimdi MHP de var" diyen Başbakan Yıldırım, "yüzde 99" diyen bir başka vatandaşa da, "3-5 de onlara bırak" diyerek gülümsedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindekiler daha sonra Gümüşhane’ye hareket etti