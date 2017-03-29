Başbakan Yıldırım: ''Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir''

Başbakan Binali Yıldırım, canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım canlı yayında 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatı'nın sona erdiğini "El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir." sözleriyle duyurdu.

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ve Star TV ortak canlı yayınında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:

Adil Öksüz olayıyla ilgili Adil Öksüz’ün Amerikan elçiliği tarafından 21 Temmuz’da arandığı yazıldı iddianamede. Ardından elçilik açıklama yaptı, “Emniyet bizden vizesinin iptalini istedi zaten sık sık gidip geliyordu. Biz de vizesini iptal etik ve bunu kendisine bildirmemiz gerekiyordu yasal olarak onun için aradık” dediler. Açıklama sizce tatmin edici mi?

Adil Öksüz’ün çok kilit bir isim olduğunu biliyoruz darbe girişiminde. Maalesef şu anda da firari durumda. İlk ifadesinde buraya tarla bakmaya gelmiştim filan gibi bir ifadeyle geçiştiriyor ve firari durumda. Amerika’nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan aranmış olması, bunun ifadelere girmiş olması ve konsolosluğun vizesini iptal etmek için aradık 15 Temmuz’un faillerinden birinin vizesini hemen iptal ettik gibi bir resmi açıklama bu. Yersen. Ama tabi başka şeylerde var mı yok mu bakmak lazım. Her iş bitti de o mu kaldı diye sormaktan insan geri duramıyor.

(Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'nın ABD'de tutuklanması) Ülkemizi ziyaret etmekte olan ABD Dışişleri Bakanı'na da bu konu açılacak ve bunun sebebi sorulacaktır mutlaka, gerek Dışişleri Bakanımız ile gerekse Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde bu konular ele alınıp gündeme getirilecek."

Kerkük olayında kent konseyi bir karar aldı. Irak Bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı orada bir şekilde vardı ama kent yönetimi de bir karar aldı ve resmi yerlere Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin bayrağının dikilmesi kararlaştırıldı. Irak anayasasına göre orası Bağdat’a bağlı. Dışişleri bakanlığı da tepki koyan bir açıklama yayınladı.

Konunun iki tarafı var. Irak’ın toprak bütünlüğü içinde yer alan bir şehir. Dolayısıyla bu yapılan bir emrivakidir. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bir emrivaki ile burası benim yönetimime dahildir dedi. Bu Irak anayasasına göre fiili bir durumdur ve anayasaya aykırı bir durumdur. Bizim açımızdan da bu doğru bir iş değildir. Gerekli tepkiyi diplomatik yollardan yapmıştır dışişleri bakanlığımız.

Rakka mevzusunda bir süre önceki demecinizde, “Biz söyleyeceğimizi söyledik” dediniz. Türkiye'nin talebi bitiyor mu ya da başka bir plan geliyor mu?

Ortalıkta söylenen çok laf var PYD ile YPG ile Amerika Birleşik Devletleri’nin silahlı unsurları birlikte çalışıyorlar. Bir yandan da bizimle görüşmeleri var. Bize henüz resmi dönüş olmuş değil. Rakka operasyonunda nasıl hareket edecekleri YPG, PYD ya da SDF ile mi beraber olacakları yoksa Türkiye ile birlikte ÖSO unsurlarıyla birlikte mi olacaklar onu kararını henüz bize iletmiş değiller. Ama yaşana gelişmeler geçmiş yönetimin gittiği yoldan gidiliyormuş intibasını veriyor. Bu konuyu amasız fakatsız yarın gelen dışişleri bakanına söylenecek ve ABD’nin duruşu tutumu netleşmesi istenecek. Bu bizim iç güvenliğimizi ve dış güvenliğimizi tehdit eden bir şeydir. Bir kere etik değil bir terör örgütüyle iş tutmak ABD’ye yakışmaz. Ama ondan daha önemlisi bu unsurlar PKK ile iç içe. Dolayısıyla bu bizim terörle mücadelemizde de bir risk teşkil ediyor. Amerika’nın silahları bunların eline geçiyor ve bu silahlar PKK’ya gidip bize maalesef terör faaliyetlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda sınırlarımızın güvenliği bölgede yaşayan halkımızın can ve mal güvenliği açısından da bir tehdit oluşturuyor. Bunların açık seçik biz muhataplarımıza anlattık karar bundan sonra onların.

(HAYIR ÇADIRINA ZİYARET) Güzel bir şey olmuş, biz de ziyaret ederiz.

(OHAL'İN UZATILMASI) OHAL gündemde olmadığı için MGK'da görüşülmedi. 19 Nisan'dan önce bir karar alınır.

(YENİ SİSTEM ELEŞTİRİLERİ) Yıllardır iki seçimi bir arada yapıyoruz. İki seçimin bir arada yapılmasının mahsuru yok.

(MECLİS'TE FESİH YETKİSİ POLEMİĞİ) Feshetmek askeri darbelerde olur, seçim yenileme farklı bir şey.

(YENİ SİSTEM ELEŞTİRİLERİ) Mevcut sistem baba ve oğlu bile birbirine düşürür. Cumhurbaşkanı ve Meclis'ten biri diğerini seçime götürür. Cumhurbaşkanı ve yönetimini denetleme görevi Meclis'te.

(PARTİLİ CUMHURBAŞKANI TARTIŞMASI) Partili olunabilir ama görev partizanca yapılamaz. 80 milyonun tamamına karşı sorumluyuz.

(YENİ SİSTEM NE GETİRİR) Parlamenter sisteme göre yapılan kanunlar değişecek. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu mutlaka değişecek.

(CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİLERİ) Güçler ve dengeler eşit olarak düzenlendi.

(DEĞİŞİKLİKTE YARGI DÜZENLEMELERİ) Milli irade dolaylı olarak yargıyı seçmiş oluyor.

(FIRAT KALKANI HAREKATI) El-Bab'ta her şey kontrol altında. Fırat Kalkanı Harekatı bitmiştir.