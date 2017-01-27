Başbakan Yıldırım gençlere müjdeyi verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen GENÇDES 2017 Projesi Lansmanı'nda konuştu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin gençleri umutlarını yeşertsin fikirlerini hayata geçirsin istiyoruz. Bütün bu beklentilerimizi dile getiririken bile heyecan duyuyoruz.

İmkansızlıklar nedeniyle hayata geçiremedikleri projeleri hayata geçirecekler. Geçen yıl GENÇDES için ilk adım atıldı. Topla 91 projeye destek verildi. Bu yıl müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık. Gençlerimize buradan bir kez daha kültür sanatın çeşitli alanlarında proje geliştirmeleri için çağrıda bulunuyorum. Kültür ve sanatla dağarcığını geliştiren genç dimağlara ihtiyacımız var. Terörü, her türlü ayrışmaları yok etmek istiyorsak bu konulara kafa yormak gerekiyor. Bir ülke sadece yolları, havalimanları ile gelişmiyor, insan kaynağını yükseltemezsek kurduğumuz yapılar atıl kalır. İnsan yetiştiremiyorsanız eliniz güç insanlık için tehdite dönüşür.

Daha çok çalışacağız. Köprüler, tüneller, yollar inşaa ettik. Her geçen gün büyüyen bir alt yapı kurduk. GENÇDES projesi bu anlamda sembolik değeri yüksek olacak örnek bir projedir. Yazarlara, sanatçılara gerekli önemi her zaman göstereceğiz. Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştüren zemini hazırlayacağız.

54 MİLYON TL KAYNAK AYIRDIK

2017 yılında 54 milyonTL tutarında kaynak ayırıyoruz. Müzik alanındaki projeleri de destek kapsamına aldık.

Gençlere proje yaratmaları için çağrı yapıyorum. gençlerimizin kültür ve sanata ilgisi büyük. Kültür ve sanatla dağarcığını genişleten genç simalara ihtiyacamız var. terörü yok etmek istiyorsak, ayrıştırmalardan kurtulmak istiyorsak buna yönelmemiz lazım.

Bu proje ile büyük eserlerin önü açılacak, nice sanat eserleri ortaya çıkacak. Gençlere yapılan yatım boşa giden bir yatırım değildir.

Hepimizin amacı gençler. Geleceğimiz olan gençler. Bizi bilgi toplumuna taşıyacak olan gençler. Gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençlere yapılan hiçbir yatırım boşa yapılmış bir yatırım değildir. Gençlerimiz bu imkanları en iyi şekilde kullanacak ve beklentilerimizi aşan çok değerli eserler ortaya çıkaracak. 15 yılda neler yaptık; 2016 yılı itibariyle Dünya Miras Listesi'ne 10 adet kültür varlığını sokmayı başardık. 2010 yılında kültür merkezi sayımız 110'a çıktı. Eskiden kütüphanelere girmek festivaldi. Bilgi toplumunda bilgiye erişmede, dünya ortalamasının üzerine çıktık. Avrupa ortalamasını yakaladık.

Teröristler! Bu gençliği zehirleyemezsiniz, bu gençliğin geleceğini karartamazsınız. Yarın onlar bu ülkenin en vatansever evladı olarak karşımıza çıkacak. Bayrağıyla milletiyle bir ve bütün olarak sizlere meydan okuyacak.

Kültürel etkinlik alanında yaklaşık 1400 projeye maddi destek sağladık. 2000 bin belgesel film çalışmasına destek verdik. Bu ülkenin gençlerine her zaman inandık, her zaman güvendik. 15 Temmuz gecesi, bu gençleri acımasızca eleştirenler, göğsünü tanklara siper eden gençleri gördük. Gençlerimizden güç aldık, gençlerimize güç veriyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana gençlerin önünde duran engelleri birer bire kaldırdık.

BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ ABARTIYORLAR

Yeni Anayasa kabul edilirse, yeni anayasa değişikliyle 18 yaşını dolduran gençlerimizde artık siyasetin içinde olacak. Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var, CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmaya devam ediyor. Dün dünde kaldı cancağazım, yeni şeyler söylemek lazım.

Milletimizin de Anayasa değişikliğine vereceği onayla gençlerimiz de siyasetin içinde olacak.

Ey Milli Şef İnönü'nün partisi. ne hallere düştün. Ülkeyi bölenlerle kolkola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine...

Bu anayasa değişikliğin sebebi CHP'dir.