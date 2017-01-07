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BAŞBAKAN YILDIRIM IRAK'TA

Başbakan Yıldırım Irak'ta

Başbakan Binali Yıldırım, özel uçak 'TC ANA' ile Irak'a gitti.

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Başbakan Yıldırım'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Ankara Valisi Ercan Topaca, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer uğurladı.

Başbakan Yıldırım ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de Irak'a gitti.

Başbakan Yıldırım'ın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Temsilciler Meclisi Başkanı Selim Cuburi'yle görüşmeler yapacağı, Yıldırım'ın ayrıca parti yetkilileri, Irak'ın önde gelen bazı siyasi yetkilileri, kanaat önderleri ve Iraklı Türkmenlerin temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Yıldırım'ın Bağdat’taki temaslarının ardından Erbil'e geçerek IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başbakanı Neçirvan Barzani'yle görüşmeler yapacağı belirtildi.

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