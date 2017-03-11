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BAŞBAKAN YILDIRIM KARARSIZLARIN ORANINI AÇIKLADI

Başbakan Yıldırım kararsızların oranını açıkladı

16 Nisan referandumun kaderini belirlemesi beklenen kararsız seçmenlerle ilgili olarak Başbakan Binali Yıldırım'dan kritik açıklama.

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Başbakan Binali Yıldırım, referandumda kararsızların şu anda yüzde 10'un üzerinde olduğunu söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, KKTC dönüşünde referanduma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.Başbakan Yıldırım KKTC dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Kararsızlar azaldı mı?" sorusuna Yıldırım şu cevabı verdi:

"KARARSIZLAR YÜZDE 10’UN ÜZERİNDE"

"Kararsızların şu anda ne seviyede olduğunu doğrusu bilmiyorum ama hâlâ yüzde 10’un üzerinde olduğunu düşünüyorum. Yani kararsızların önümüzdeki birkaç hafta içinde, yeterli süre var, karar verecek noktaya geleceklerini tahmin ediyorum.

"VAY HALİMİZE"

Bugün Sayın Kılıçdaroğlu da bana cevap vermiş; belediye seçimiyle bunun aynı olduğunu söylüyor diyor Başbakan. Gelsin de ona anlatayım diyor. Eğer cumhurbaşkanı-başbakan sistemi gibi anlatacaksa vay halimize."

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