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BAŞBAKAN YILDIRIM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Başbakan Yıldırım ölümden döndü

Başbakan Binali Yıldırım'ın Muş'ta karlı bir araziye zorunlu iniş yapan helikopteri meğer çok büyük bir kaza atlatmış.

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Başbakan Yıldırım’ın helikopteri 40 dakika havada dolaştı. Pilotta ‘vertigo’ yani baş dönmesi ihtimali ortaya çıktı. Görüş mesafesinin azalması sebebiyle helikopter kayalıklara çarpmaktan son anda kurtuldu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre Başbakan Binali Yıldırım’ın, geçtiğimiz hafta sonu miting için gittiği Muş’ta elverişsiz hava şartları sebebiyle karlı bir araziye mecburi iniş yapan helikopter yolculuğunda büyük bir tehlike atlatıldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Bingöl mitingini tamamladıktan sonra Muş mitingi için yola çıkan Yıldırım ile beraberindekilerin 40 dakikalık helikopter yolculuğu macera filmlerini aratmayacak anlara sahne oldu. Bingöl’den yola çıkarken meteorolojinin ‘hava şartları uygun’ raporu verdiği, ancak Muş’a gelindiğinde durumun helikopter yolculuğu için hiç de uygun olmadığı ortaya çıktı. Aşırı sis sebebiyle görüş mesafesi giderek azaldı. Kötü hava şartları yüzünden helikopter havaalanına inemedi. Stada da 3 kez deneme yapılmasına rağmen iniş yapılamayınca, Van’ın Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi. Tatvan’da da yoğun sis olduğu ve hava şartlarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopterin 40 dakikalık tehlikeli yolculuğu başladı. 40 dakika boyunca havada dönerek inecek yer arayan helikopterin pilotunda vertigo (kulak kristallerinin oynaması sebebiyle oluşan baş dönmesi) ihtimali ortaya çıktı.

Başbakan Yıldırım'ın helikopteri araziye inebildi

ÇARPMA TEHLİKESİ ATLATTI

Yolculuk boyunca Yıldırım kulağındaki kulaklıkla pilotla sürekli irtibatta oldu. Görüş mesafesinin çok düşük olması sebebiyle birkaç defa da kayalıklara çarpma tehlikesi atlatıldı. Her geçen dakika yolculuk dafa fazla tehlikeli olmaya başlayınca Başbakan pilota, ‘Bulduğun ilk uygun yere in’ talimatı verdi. Bu defa boş arazi arayışına girildi. Görüş mesafesinin daha uygun olduğu boş bir alan bulundu ve helikopter Kale Mahallesi’nde karla kaplı bir araziye iniş yaptı.

İLGİLENİN TALİMATI

Öte yandan, Başbakan’a helikopterin indiği karlı arazinin bulunduğu Kale Mahallesi’nin, Muş’un en dezavantajlı mahallelerinden biri olduğu ve kentsel dönüşümün kapsamına alındığı bilgisi verildi. Bunun üzerine Yıldırım, yanındaki bakanlara ve valiye mahallelinin problemlerinin çözülmesi ve vatandaşlarla ilgilenilmesi talimatını verdi.

ÇORAPLAR ISLANDI

Başbakan ve yanındakilerin indiği araziden makam araçlarına ulaşacakları güzergâhta yarım metreden fazla kar olduğu için korumalar ve heyettekilerden bazıları önden inerek Başbakan’a yol açtılar. Bu sırada, Başbakan  dâhil heyettekilerin tamamının ayakkabıları kara gömüldüğü için çorapları ve pantolonları ıslandı. Mitinge yetişmeye çalışan Yıldırım ve yanındakilerin imdadına Muş Valisi yetişti. Vali getirttiği çorapları heyettekilere dağıttı.

Türkiye Gazetesi
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